南韩国税厅新闻稿附「提款密码」　4000万税款被偷2次变闹剧

南韩国税厅近日上演一场「史诗级乌龙」。官方在发布追讨逃税的新闻稿时，竟在照片中大方公开加密货币冷钱包（Cold Wallet）的「助记词」（私钥），导致价值69亿韩元（约4000万港元）的资产瞬间被洗劫。最荒谬的是，这批钱在追回后仅2.5小时，竟又在众目睽睽下被偷第2次，令当局颜面扫地。

新闻照片变「寻宝图」

《朝鲜日报》报道，国税厅于2月26日发布新闻稿展示扣查成果，照片中除4个冷钱包随身碟外，竟还「贴心」附上完整的助记词内容。这项等同于把提款卡跟密码一起交给路人的行为，导致钱包内的400万枚Pre-retogeum加密货币在短时间内被全数转走，官方直到户口清零才惊觉出事。

资产归还2.5小时后再失踪

国税厅发现状况后连忙报案，随后一名男子向警方投案，供称只是看到助记词后「一时好奇」才会犯案。警方原本以为追回巨款，没想到资产交还国税厅托管约2.5小时后，所有加密货币竟再度从钱包中神秘消失。当局推估是另一名骇客所为，目前仍在追查中。