伊朗反击 | 无人机袭阿联酋及巴林3间数据中心 亚马逊云端服务中断

即时国际
更新时间：11:43 2026-03-03 HKT
发布时间：11:43 2026-03-03 HKT

美国和以色列联手空袭伊朗，伊朗向位于中东地区的美国企业及军事设施发射导弹及无人机报复。美国和以色列联手空袭伊朗，美国电商及云服务供应商Amazon Web Services（AWS）位于巴林及阿联酋的设施及数据中心遭战火波及，受到无人机攻击，传出断线与设备受损，令到云端服务中断，使用AWS服务的金融机构也受到今次故障影响。

AWS在周一发出最新公告，指出因位于阿联酋及邻国巴林的数据中遭到无人机攻击，产生火花并引发火警，消防员于救灾时切断电源，加上灭火洒水损坏设备，预计至少需要一天时间抢修，才能全面恢复运作。

相关新闻：
伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

亚马逊位于阿联酋及邻国巴林的数据中遭到无人机攻击，令到云端服务中断。法新社
亚马逊位于阿联酋及邻国巴林的数据中遭到无人机攻击，令到云端服务中断。法新社
阿联酋受到战火波及，杜拜国际机场关闭。路透社
阿联酋受到战火波及，杜拜国际机场关闭。路透社

AWS公告指，阿联酋2处设施遭到直接袭击；而在巴林，一处设施附近遭到无人机袭击，对AWS基础设施造成物理及结构性损坏，中断了基础设施的电力供应，在某些情况下，还需要进行灭火作业，从而造成了额外的水灾损失。

预计恢复时间将延长

公司表示，正努力尽快恢复该地区的服务，但鉴于「物理损坏的性质」，预计恢复时间将会延长。

AWS表示，在修复数据中心的物理损坏的同时，也在努力恢复受影响区域的资料存取和服务可用性。

AWS警告，中东地区的不稳定局势可能持续，导致营运「难以预测」，同时建议在该地区的客户应考虑采取措施减轻冲突的影响，包括备份资料或将工作负载迁移到其他AWS区域。

金融机构受影响

阿布扎比商业银行表示，由于区域性资讯科技中断，其平台与流动应用程式无法使用。

今次针对阿联酋设施的攻击，标志著美国大型科技公司数据中心首次因军事行动而中断。这也引发对大型科技公司在该地区扩张速度的质疑。

近年来，美国科技巨头积极将阿联酋打造为全球AI枢纽。微软去年11月宣布，未来7年内（至2029年）将在阿联酋投资逾150亿美元（1170亿港元），利用NVIDIA晶片在当地建资料中心，以支援区域云端运算与AI需求。

