特朗普右颈现红疹 战时健康再掀疑云 白宫御医爆真相

美国总统特朗普周一（2日）在白宫向退伍军人颁发荣誉勋章时，被拍到颈部出现红疹、脱屑情况。此际正值美国对伊朗展开军事行动，特朗普的健康状况再起疑云。

79岁的特朗普此前手背多次出现瘀青，已引起外界对其健康状况的关注。今次他则被被发现右颈出现红斑，从衬衫领口一直延伸到耳朵下方，并有结痂迹象。相关照片在社交网站X上疯传，有网民指：「特朗普脖子上有奇怪的痕迹。」也有人形容看起来像「严重的带状疱疹」，还有人猜测，那可能是洗衣剂引发的过敏。

私人医生：涂预防性皮肤药膏引发

对此，特朗普的私人医生巴巴贝拉（Sean Barbabella）向发声明表示，特朗普正在右侧颈部使用一款「相当常见的预防性皮肤药膏」，该药膏由白宫医生处方，疗程为期1周，而泛红现象预计将持续数周。

不过，声明并未说明该药膏具体治疗何种皮肤问题、特朗普为何使用、何时开始使用、旨在预防哪种疾病等内容。

事实上，几天前特朗普在佛州海湖庄园设置临时战情室，指挥对伊朗军事行动，以及上周在国情咨文演说期间的照片中，就被发现颈部出现色素变化。

手背上曾有大片瘀青

至于特朗普的健康状况，近年频频引发关注，他被拍到手背上冒出大片瘀青，还需用厚重的粉底掩盖。对此白宫曾解释，是因为长期服用高剂量阿士匹灵，以及总统职务频繁握手所致。去年夏天，特朗普被诊断患有慢性静脉功能不全，可能造成腿部和脚踝肿胀。

特朗普去年曾于华特里德国家军医中心接受MRI检查，外界猜测他的脑部出现健康问题。不过巴巴贝拉强调，检查主要针对心脏与腹部，且结果完全正常，特朗普事后直言，很后悔接受检查，认为此举反而让外界有了揣测空间。

开会时疑似打瞌睡

此外，特朗普也被拍到在开会时「闭眼疑似打瞌睡」的画面，外界关心他的精神和体力状况。今年1月他接受传媒访问时直言，会议无聊透顶，称自己其实每一句话都在听，只是迫不及待想离开。但有白宫幕僚私下透露，特朗普听力下降，因此开会时需提高音量。

特朗普是美国史上年纪最大的就任总统，若任期至2029年1月届满，他将年满82岁又7个月。