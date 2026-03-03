伊朗局势｜鲁比奥称美国先发制人 防止伊朗攻击造成更大伤亡

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一在华盛顿举行记者会表示，美国对伊朗的军事行动是「绝对必要的」，并称伊朗对美国构成「迫在眉睫的威胁」。

鲁比奥指，美国预期如果伊朗遭受攻击，伊朗会立即展开报复，他强调：「我们不会坐以待毙，让对方先打我们再回应。」他补充说，如果等待伊朗先行攻击，可能会造成更多伤亡和死亡，「我们是以防御性方式主动出击，阻止他们造成更大破坏。」

鲁比奥表示，美国目前不打算派遣地面部队进入伊朗。路透社

谈及美国行动目标，鲁比奥表示，美方的主要任务是摧毁伊朗弹道导弹并阻止其获得核武器。他强调：「这次行动必须进行，无论如何都不能拖延，因为一年内伊朗就可能拥有大量短程导弹和无人机，届时没有人能阻止，甚至可能挟持全世界为人质。」

鲁比奥表示，希望伊朗人民能推翻现政府。他表示，美国目前不打算派遣地面部队进入伊朗，「总统特朗普拥有相关选项，但我们认为不需要地面部队就能达成目标。」