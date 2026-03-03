Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜鲁比奥称美国先发制人 防止伊朗攻击造成更大伤亡

即时国际
更新时间：07:15 2026-03-03 HKT
发布时间：07:15 2026-03-03 HKT

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一在华盛顿举行记者会表示，美国对伊朗的军事行动是「绝对必要的」，并称伊朗对美国构成「迫在眉睫的威胁」。

鲁比奥指，美国预期如果伊朗遭受攻击，伊朗会立即展开报复，他强调：「我们不会坐以待毙，让对方先打我们再回应。」他补充说，如果等待伊朗先行攻击，可能会造成更多伤亡和死亡，「我们是以防御性方式主动出击，阻止他们造成更大破坏。」

鲁比奥表示，美国目前不打算派遣地面部队进入伊朗。路透社
鲁比奥表示，美国目前不打算派遣地面部队进入伊朗。路透社

谈及美国行动目标，鲁比奥表示，美方的主要任务是摧毁伊朗弹道导弹并阻止其获得核武器。他强调：「这次行动必须进行，无论如何都不能拖延，因为一年内伊朗就可能拥有大量短程导弹和无人机，届时没有人能阻止，甚至可能挟持全世界为人质。」

相关新闻：伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

鲁比奥表示，希望伊朗人民能推翻现政府。他表示，美国目前不打算派遣地面部队进入伊朗，「总统特朗普拥有相关选项，但我们认为不需要地面部队就能达成目标。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小时前
路透社
01:11
伊朗局势｜特朗普：「大规模攻势将至」美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
8小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
10小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
13小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
9小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
16小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
11小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
23小时前
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
美伊战争揭AI军备时代降临 Claude解读波斯语机密 Palantir工程师嵌入美军司令部
投资理财
2小时前