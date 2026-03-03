Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南非约翰内斯堡地盘混凝土板倒塌 至少6死2人被困

更新时间：04:52 2026-03-03 HKT
南非约翰内斯堡一幢在建建筑物周一发生楼宇倒塌事故，造成至少6人死亡，另有2人被困瓦砾下，3人失踪。救援人员正全力搜救。

约翰内斯堡紧急事故管理部门发言人霍马洛在现场表示，事发于南部奥蒙德（Ormonde）一个地盘，建筑物上层一个仍在施工的混凝土地板突然塌下，压向下方人员。至今已有一人成功救出。

她指出，现场结构极不稳定，部分建筑持续出现塌陷情况，为救援人员带来重大风险。

南非约翰内斯堡地盘塌楼 至少6死2人被困。路透社
约翰内斯堡公共安全官员察瓦库表示，倒塌位置属正在施工的区域，暂未确定所有死伤者是否均为建筑工人。他透露，其中一名被困男子被大型混凝土板压住腿部，或需截肢才能救出，院方已派外科医生到场评估情况。

察瓦库强调，当务之急是尽快救出所有被困者，当局将调查事故责任，包括施工是否获适当审批，以及是否符合安全规定。

南非近年亦曾发生类似事故。2024年，南部城市乔治一幢在建大楼倒塌，造成34名建筑工人死亡，救援行动持续10天。事后调查指出，多项安全规例遭违反，是事故主因。

