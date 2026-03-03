Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普：军事行动旨化解「庞大威胁」 料持续四至五周或更长

更新时间：02:06 2026-03-03 HKT
发布时间：02:06 2026-03-03 HKT

美国总统特朗普周一出席白宫一场颁奖典礼前，向传媒交代伊朗军事行动最新情况。他表示，此次行动是必要的，因伊朗政权的传统弹道导弹计划增长迅速且幅度惊人，对美国及驻外部队构成明显且庞大的威胁。特朗普补充，伊朗已有能力打击欧洲及美军海外和本土基地，「很快将拥有可覆盖美国本土的导弹」。

行动是「最后也是最佳机会」

特朗普概述美国在伊朗行动的四大目标：摧毁伊朗导弹能力、消除其海军实力、阻止伊朗获得核武器，以及「确保伊朗政权不能继续在境外武装、资助及指挥军队」。他指出，美军已摧毁10艘伊朗船只，并对导弹设施进行打击，以彻底消除其生产能力。他形容，此次行动是「最后也是最佳机会」，旨在消除「这个邪恶政权所带来的不可容忍威胁」。

特朗普称，美军行动「远超原先四至五周的时间预测」，并强调美方「完全有能力延长行动」，反驳外界认为他会「很快厌倦战事」的说法，强调「我从不会厌倦，这根本不会无聊」。

他亦提及2020年在其首任期内，下令击毙伊斯兰革命卫队将领苏莱曼尼，称美国人长期遭其政权攻击与伤害。他指，「近47年来，这个政权一直在攻击美国，杀害美国人。」

在随后举行的荣誉勋章颁授典礼上，特朗普赞扬三名退伍军人的英勇表现，但随后又提及他去年委托设计的白宫新舞厅，形容「将成为全球最美舞厅」，并透露妻子抱怨施工噪音，他承诺「几个月内完工」。特朗普在多次白宫演说中，经常提及该舞厅计划。

