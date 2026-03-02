Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜杜拜及阿布扎比机场恢复有限度航班营运｜持续更新

更新时间：23:39 2026-03-02 HKT
发布时间：23:39 2026-03-02 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。1日，特朗普透过社交平台表示，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡。特朗普今天回华盛顿后说，伊朗新领导层希望与他对话，他也同意与伊朗方面对话。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。

相关报道：伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治

 行动代号「史诗怒火」

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。
伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

3月3日最新消息：

00：05

美国总统特朗普表示，美军对伊朗的军事行动即将升级，形容「大规模攻势尚未展开，但很快就会到来」，指行动进度较原定四周时间表「略为提前」。

00：00

卡塔尔国防部称，该国部队击落两架由伊朗派出的俄罗斯制SU-24战机。声明指，卡塔尔防空系统同时成功拦截7枚弹道导弹及拦截了5架无人机。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿联酋航空和阿提哈德航空称，杜拜和阿布扎比机场将在周一恢复有限度的航班营运。阿联酋航空表示：「阿联酋航空将于3月2日晚间开始恢复有限数量的航班运营。」两座机场在伊朗空袭中均遭到破坏，主因是拦截无人机后坠落的碎片。扎耶德国际机场有一人死亡。

22：20


以军击毙真主党情报总部负责人
以色列部队打击黎巴嫩全境多个真主党目标，并表示在首都贝鲁特的一次夜间空袭中，击毙了真主党情报总部负责人马克莱德（Hussein Makled）。以军指出，马克莱德负责收集有关以军的情报，并与真主党高级指挥官协调策划针对以色列的攻击。

 

 

