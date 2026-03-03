伊朗局势｜伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火 特朗普首放风：愿谈判停火｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治）

行动代号「史诗怒火」

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。法新社

3月4日最新消息：

00：02

美国总统特朗普最新接受媒体访问时指，受美以联军连续数日的毁灭性打击影响，伊朗的关键军备及弹药储备正趋于「枯竭」。他又首度放风指，愿意与伊朗政权中幸存的部分成员展开合作，寻求结束冲突。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普指伊朗军备几近衰竭 首度放风：愿与幸存官员合作停战

3月3日最新消息：

23：56

以色列军方向黎巴嫩南部西顿市居民发出撤离令。

23：44

伊朗多份媒体报道，伊朗首都德黑兰及西北部城市大不里士和乌尔米耶传出爆炸声。

16：07

阿曼通讯社报道，阿曼杜库姆商业港一处燃料储罐今日（3日）被无人机击中，目前暂未造成人员伤亡。

15：46

伊朗国家媒体报道，13名伊朗革命卫队成员周一（2日）在美以联合袭击克尔曼省的事件中丧生。

15：42

塞浦路斯半官方通讯社报道，法国计划向塞浦路斯派遣反导弹及反无人机系统。

15：25

伊朗专家会议成员表示，关于新任最高领袖的选拔工作不会耗时太久。该成员强调，选拔新任最高领袖的过程将会「非常迅速」，且不会拖延。

15：21

以色列军方称，正在黎巴嫩南部展开行动，并同时继续对真主党进行打击。以军又表示，不太可能向伊朗部署地面部队，因这是不切实际。

15：15

中国外交部再次敦促交战各方停止军事行动，防止战争进一步蔓延，同时就伊朗出现大量平民伤亡深感悲痛。外交部表示，伊朗核问题最终将回归政治外交解决，并尊重伊朗和平使用核能的合法权利。

14：35

美国驻科威特大使馆今天（3日）宣布将关闭，直至另行通知。

14：00

美以攻伊 | 伊朗高层遭团灭 传因以国特工扮牙医 植入追踪器

相关新闻：美以攻伊︱伊朗高层遭团灭 传因以国特工扮牙医植入追踪器



13：30

法国总统马克龙周一（2日）宣布，法国将增加核弹头数量，并表示法国将不再披露其核库存的数字。

相关新闻：伊朗局势︱法国将增加核弹头数量 拟与波斯湾国家协同防御伊朗袭击

13：23

《路透社》检视的情报报告显示，与伊朗结盟的骇客组织被视为短期内最直接的威胁。

相关新闻：伊朗局势︱美情报警示本土面临报复威胁 国土安全部防范伊朗针对性袭击



13：00

彭博消息，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特（Scott Bessent）料于三月中旬于法国巴黎会面。

相关新闻 : 伊朗局势︱彭博：何立峰三月中旬巴黎料会美财长贝森特 料习特会不受影响



12：35

伊朗伊斯兰革命卫队周二（3日）发表声明称，当天伊朗通过大规模无人机和导弹袭击，瞄准巴林谢赫艾萨地区的美国空军基地。袭击中，20架无人机和3枚导弹击中目标，该美国空军基地的主指挥部大楼被摧毁，燃料库被点燃，有火焰和浓烟冒出。

截至目前，美国和巴林方面暂未发布相关消息。



12：00

美国国务院周一（2日）以中东地区存在严重安全风险为由，发布紧急公告，呼吁公民立刻离开包括埃及与波斯湾国家在内的14个国家。

相关新闻：伊朗反击︱中东局势恶化 美急吁公民速离14国



10：50

一对中国母女为了逃避战火能尽快回国，花了36万元人币，购买了12张商务舱机票。

相关新闻：伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭



10：15

国际加密货币预测平台竟出现多名神秘赌客，因精准命中开战时间而赚取巨额财富。

相关新闻：伊朗局势︱美以「史诗怒火」军事行动 6神人投注开战狂赚780万

10：05

伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在电视直播中扬言，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁，表明「不会允许一滴石油从该地区流出」。

相关新闻：伊朗反击︱宣布关闭霍尔木兹海峡 扬言向任何通过船只开火



09：34

特朗普回应美国驻沙特阿拉伯大使馆遇袭一事，表示「人们很快就会看到美方的报复行动」，又认为没有必要对伊朗采取地面军事行动。

09：01

美国第一夫人梅拉尼娅周一（2日）主持联合国安理会一场讨论冲突中儿童的会议。

相关新闻：美以攻伊阴霾笼罩 梅拉尼娅主持安理会保护儿童会议 伊朗斥可耻与虚伪

08：52

央视新闻报道，当地时间3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美国大使馆在爆炸后起火。两位消息人士称，可以看到黑烟从利雅德外交区升起，该地区设有多个外国使团。

相关新闻：伊朗局势︱美国驻沙特大使馆遭无人机袭击 消息：爆炸后起火燃烧

美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美国驻沙特阿拉伯大使馆传来一声巨响，并出现火焰。美国大使馆发言人尚未立即回应置评请求，沙特阿拉伯政府媒体办公室也未回应。 有美国媒体称，美驻沙特阿拉伯使馆被无人机击中。

08：24

杜拜国际机场（DXB）及阿勒马克图姆国际机场（DWC），周一起有限度恢复航班升降，以协助滞留旅客离境。

07：19

伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示，美国和以色列周日晚间对位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施发动了两次攻击。

07：10

美国国务院敦促在中东14个国家的美国公民「立即透过商用交通离开」。被列入名单的国家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦河西岸及加沙地带、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国及也门。

06：30

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一在华盛顿举行记者会表示，美国对伊朗的军事行动是「绝对必要的」，并称伊朗对美国构成「迫在眉睫的威胁」。

相关报道 : 伊朗局势鲁比奥称美国先发制人 防止伊朗攻击造成更大伤亡

05：40

美军中央司令部表示，在对伊朗的军事行动中，已有6名美军人员阵亡，另有多人受伤。

相关报道：伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

04：20

伊朗革命卫队表示，伊朗已关闭霍尔木兹海峡，任何试图通过的船只都将被烧毁。

04：14

美国中央司令部在社交平台发文表示：「两日前，伊朗政权在阿曼湾仍有11艘军舰，今天已归零。」

03：00

民调显示，美国民众对美国及以色列对伊朗发动空袭的支持率偏低，仅约四分之一受访者表示支持，逾四成受访者反对，反映民间对中东局势的担忧与分歧。

相闗报道：伊朗局势仅四分一美国人支持空袭伊朗 特朗普支持度降至不足四成

02：20

以色列军方表示，拦截了一架来自黎巴嫩的无人机，目前正对事件进行调查。

02：00

黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩的空袭已造成至少52人死亡，另有逾150人受伤。

01：30

卡塔尔能源公司表示，由于设施遭军事攻击，已暂停液化天然气（LNG）生产，消息公布后，欧洲及亚洲天然气价格急升；沙特阿拉伯亦宣布暂时关闭东部拉斯坦努拉炼油厂部分设施。

相关报道 : 伊朗导弹反击卡塔尔能源设施遇袭停产液化天然气 沙特关闭炼油厂设施

01：10

特朗普阐述美国在伊朗行动的四大目标：摧毁伊朗导弹能力、消除其海军实力、阻止伊朗获得核武器，以及「确保伊朗政权不能继续在境外武装、资助及指挥军队」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普：军事行动旨化解「庞大威胁」 料持续四至五周或更长

01：00

美国总统特朗普在白宫一场颁奖典礼前表示，这次行动针对伊朗政权的传统弹道导弹计划，此计划增长迅速且幅度惊人，对美国及驻外部队构成非常明显且庞大的威胁。

00：05

美国总统特朗普表示，美军对伊朗的军事行动即将升级，形容「大规模攻势尚未展开，但很快就会到来」，指行动进度较原定四周时间表「略为提前」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普称或派地面部队 透露哈梅内伊被击毙时正开早餐会

00：00

卡塔尔国防部称，该国部队击落两架由伊朗派出的俄罗斯制SU-24战机。声明指，卡塔尔防空系统同时成功拦截7枚弹道导弹及拦截了5架无人机。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿联酋航空和阿提哈德航空称，杜拜和阿布扎比机场将在周一恢复有限度的航班营运。阿联酋航空表示：「阿联酋航空将于3月2日晚间开始恢复有限数量的航班运营。」两座机场在伊朗空袭中均遭到破坏，主因是拦截无人机后坠落的碎片。扎耶德国际机场有一人死亡。

22：20

以军击毙真主党情报总部负责人

以色列部队打击黎巴嫩全境多个真主党目标，并表示在首都贝鲁特的一次夜间空袭中，击毙了真主党情报总部负责人马克莱德（Hussein Makled）。以军指出，马克莱德负责收集有关以军的情报，并与真主党高级指挥官协调策划针对以色列的攻击。