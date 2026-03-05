Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜中国特使翟隽将到中东斡旋 特朗普：美方需参与挑选伊朗最高领袖｜持续更新

更新时间：01:52 2026-03-06 HKT
发布时间：15:49 2026-03-05 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治

 行动代号「史诗怒火」

3月6日最新消息：

01：48

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，代号为「真实承诺4」的第20波大规模军事行动已正式实施，称此次行动为要纪念伊朗「德纳」号舰艇被美军击沉中牺牲的烈士。

01：02

美国总统特朗普表明，不能接受已故伊郎最高领袖哈梅内伊的次子穆杰塔巴接班，称美国要亲自挑选伊朗下任最高领袖 ，就像在委内瑞拉参与代理总统罗德里格斯的任命过程。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：不能接受穆杰塔巴接班 称要亲自参与挑选伊朗下任最高领袖

3月5日最新消息：

23：40

黎巴嫩卫生部表示，自周一以色列对黎巴嫩进行袭击，至今已造成102人死亡、638人受伤。

23：36

外媒报道，阿布扎比国际机场附近传来爆炸声。

16：55
路透社引述接近阿塞拜疆政府的消息人士称，来自伊朗的导弹和无人机袭击阿塞拜疆一机场，并导致火警。目前尚未清楚有多少枚导弹和无人机落入该地区。

16：15

伊朗否认向土耳其发射导弹

土耳其国防部昨日表示，一枚从伊朗发射、经过叙利亚和伊拉克后飞往土耳其领空的弹道导弹，已被北约组织（NATO）在东地中海上空部署的防空和飞弹防御系统摧毁。

伊朗武装部队透过官媒发布声明，表示伊朗尊重土耳其主权，并否认向土耳其领土发射任何飞弹。

再有伊朗船在斯里兰卡附近出事

15：55

伊朗巡防舰德纳号（IRIS Dena）在斯里兰卡外海遭美军军鱼雷击沉，当局持续搜救，据报至今在水中捞起了80具遗体。

另外，再有另一艘伊朗船在斯里兰卡附近出事。斯里兰卡内阁发言人表示，这艘船位于斯里兰卡专属经济区内，超出该国领海范围。斯里兰卡正在努力「保障」船上人员的生命安全。

伊朗否认已联系美国商讨停火

15：45

中国外交部发言人毛宁表示，外长王毅分别与俄罗斯、伊朗、阿曼、法国、以色列、沙特、阿联等国外长通电话，就中东局势交换意见，中方将派出中东特使翟隽，近期到访中东斡旋。

12：15
法新社指，以色列发布伊朗飞弹即将来袭的警报后，耶路撒冷今日传出爆炸声，以方表示目前未有人员伤亡。

以色列军方在不到2个小时内发布3次警报。军方已允许民众离开避难所。 

10：58
伊朗塔斯尼姆通讯社引述一名伊朗官员报道称，「伊朗没有向美国发送任何信息，也不会对美国的任何信息作出回应」，指伊朗武装部队已做好长期战争的准备。

09：47
美国参议院于周三（4 日）正式否决一项旨在限制总统特朗普对伊朗动武权限的两党决议，意味参议院共和党人全力支持目前的军事行动，拒绝要求行政部门在发动敌对行动前必须获得国会授权。
相关新闻：伊朗局势︱美参议院否决限制特朗普战争权力议案　民主党批「永无止境战争」

07:13

伊朗否认有关其情报部门已联系美国，商讨结束中东战争的报道。

《纽约时报》此前报道称，伊朗特工周日曾间接联系美国中央情报局，讨论结束冲突的条款。半官方的塔斯尼姆通讯社引述伊朗情报部消息人士表示，该报道是「纯粹的谎言和心理战」。

05:14

以色列官员表示，库尔德武装部队与伊朗部队发生冲突。此前有报道称库尔德已经发动地面进攻。（

04:25

伊媒Nour News报道，伊朗革命卫队发表声明指，未来几日伊朗对敌军的打击行动，会加大力度和范围。

03:21

伊朗穆奇级护卫舰「伊里斯·德纳号」（IRIS Dena）在斯里兰卡对开海域遭潜艇击沉，船上共有180人。斯里兰卡当局表示，船上至少80人丧生，百余人失踪。

相关新闻：伊朗局势｜美击沉伊朗军舰影片曝光 二战后首出动鱼雷攻沉敌舰酿至少80死

02:48

白宫发言人莱维特表示，总统特朗普正与其顾问讨论军事冲突结束后美国在伊朗的角色问题，又称特朗普并未排除派遣地面部队的可能性，但目前这并非作战计划的一部分。

莱维特在记者会上宣读了「史诗狂怒」行动的四个目标，其中并未明确包含政权更迭。

02:22

新华社报道，伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼在社交平台上发文表示，已有超过500名美国军人死于美国和以色列对伊朗发动的「战争」。

01:37

伊媒报道，伊朗革命卫队对以色列发动新一轮导弹和无人机攻击。

01:21

伊朗媒体Fars News报道，伊朗政府已启动紧急计划，向为长期战争做治理准备，重点保障基本商品、支持生计、维持生产投入，并最大化国家基础设施。

00:56

黎巴嫩社会事务部长表示，以色列4日对黎巴嫩进行的空袭，造成了20人死亡。

美防长：一周内全面控制伊朗制空权

00:37

美国国防部长赫格塞斯表示，美国与伊朗的冲突可能长达8周甚至更长，「可以是四周、六周，也可能是八周」，又称美军将于一周内全面控制伊朗的制空权。

00: 14

英国《泰晤士报》引述一名西方官员报道，英国不排除参与对伊朗的打击，以消耗伊朗的导弹库存量。

3月4日最新消息：

23:40

伊朗表示，在针对杜拜境内美军目标的精确打击行动中，已造成至少100名美国海军陆战队成员死亡。美方对此暂无回应。

哈梅内伊国葬仪式宣布延期

伊朗当局早前宣布，计划从当地时间4日晚上10时开始，连续3天于德黑兰伊玛目霍梅尼清真寺，为已故最高领袖哈梅内伊举行告别仪式。但由于「预计前来吊唁的民众数量空前庞大」，为完善安排，仪式将推迟举行，新的安排随后发布。

20:10

伊朗导弹射往土耳其遭北约拦截

根据土耳其国防部消息，北约防空部队击落了一枚正飞向土耳其领空的伊朗导弹。土耳其国防部在声明中（原文为土耳其语）表示，事件未造成人员伤亡。该导弹在穿越伊拉克和叙利亚领空，并飞往土耳其领空时被探测到，「我们警告各方不要采取任何可能导致冲突在该地区进一步蔓延的行动。」土耳其是北约成员国。

20：00

伊朗护卫舰被击沉150人失踪 美军认责

据法新社报道，伊朗军舰在斯里兰卡附近沉没事件，有近150人失踪。船员报告称，船沉没前发生了爆炸。斯里兰卡两艘海军舰艇和一架飞机已被派往现场搜寻幸存者。

斯里兰卡外交部长赫拉特表示，这艘护卫舰于周三黎明发出求救信号，一艘救援船1小时内抵达该海域，但靠近时发现护卫舰已完全沉没，只剩下一片油污。斯里兰卡海军和空军均表示，由于救援行动涉及他国军队，因此不会公布救援影片。

3名美国官员向路透社透露，美军对斯里兰卡海岸附近的一艘伊朗军舰发动了袭击。

19:00

 阿联酋表示拦截了3支导弹、121架无人机。

18:50

以色列扬言清除哈梅内伊继任人

伊朗国家媒体报道，哈梅内伊的葬礼将于格林威治标准时间傍晚6时半（本港周四凌晨2时半）开始在德黑兰举行，持续3天后举行葬礼游行。

另据《纽约时报》引述伊朗官员称，哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已成为新任最高领袖的热门人选，最早可能在周三上午作出决定。

以色列国防部长卡茨宣布，任何继续「摧毁以色列、威胁美国」和「镇压伊朗人民」的继任者都将成为「明确的清除目标」。

18:30

伊朗外长：特朗普视谈判如房地产交易

伊朗外长阿拉格齐指美国总统特朗普视谈判如「房地产交易」。 

伊朗外长阿拉格齐在社交媒体上发文，指责特朗普「出于恶意轰炸谈判桌」。他写道：「当复杂的核谈判被视为房地产交易，当重大谎言掩盖现实，不切实际的期望永远无法实现，结果？出于恶意轰炸谈判桌。」他还指特朗普背叛了外交和选举他的美国人。

17:30

伊朗护卫舰在斯里兰卡被击沉

伊朗穆奇级护卫舰「伊里斯·德纳号」（IRIS Dena）在斯里兰卡对开海域遭潜艇击沉，船上共有180人。斯里兰卡军方收到求救讯号后派人救援，救起32并送往该国南部加勒港的一间医院。

15:15

伊朗导弹击中卡塔尔美军基地

卡塔尔国防部称，该国遭到2枚伊朗弹道导弹攻击。

其中一枚被卡塔尔防空系统拦截，另一枚击中了位于乌代德的美国空军基地——是该地区最大的美军基地，无人伤亡。

16:00

哈梅内伊顾问：
可以继续战争 无意与美谈判

伊朗已故最高领袖哈梅内伊的顾问穆赫贝尔表示，如有必要伊朗可以继续战争，并且无意与美国进行谈判。穆赫贝尔说：「我们的历史和文明表明，我们不怕战争，也不怕继续战争。」他指的是伊朗此前与伊拉克长达8年的冲突。

15：20

伊朗当局周三晚为已故最高领袖哈梅内伊举行国葬，为期3天。

13：35
路透社引述知情人士透露，特朗普政府计划于星期五（6日）在白宫紧急召见美国最大国防承包商高层，施压要求加速武器生产。
相关新闻：伊朗局势｜美军轰炸伊朗耗尽库存　白宫加码$3900亿兼急召军火巨头催武器生产

11：33
伊朗法尔斯通讯社引述知情人士消息表示，伊朗最高领袖选举可能延后到下周。知情人士指，已采取最高级别安全措施，确保专家会议顺利选出最高领袖。选举可能在已故最高领袖哈梅内伊葬礼后以在场方式举行。

11：20
马克龙星期二（3月3日）向全国发表电视讲话，他说法国航空母舰「戴高乐号」（Charles de Gaulle）已被派往地中海，随行的还有戴高乐号的空中力量和护卫舰。
相关新闻：伊朗局势︱航母戴高乐号已赴地中海  马克龙：要维护法国经济利益

11：05
位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。伊朗库姆省官员表示，袭击已造成6人死亡、30人受伤。
相关新闻：伊朗局势︱传哈梅内伊之子当选最高领袖  专家会议大楼遭以军袭击

10：25
位于伊朗首都德黑兰以南库姆市的伊朗专家会议办公楼昨日（3日）遭到以色列袭击。
相关新闻：伊朗局势︱传哈梅内伊之子当选最高领袖  专家会议大楼遭以军袭击

10：21
美国的「人权行动者新闻通讯社」，截至美东时间3日下午为止，统计伊朗目前有1097名平民丧生、超过5400人受伤。

08：36
《阿拉伯新闻》网站引述伊朗法尔斯通讯社报道，已故伊朗最高领袖哈梅内伊将安葬在伊朗圣城马什哈德，葬礼日期尚未公布。

07：08

《伊朗国际电视台》（Iran International）引述消息报道，在强大实权的伊斯兰革命卫队（IRGC）施压下，「专家会议」（Assembly of Experts）选定哈梅内伊之子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为下一任最高领袖。报道又指，前总统内贾德遭遇暗杀中生还，并非如早前传媒报道遇害。

相关新闻：伊朗局势｜传哈梅内伊之子穆杰塔巴传当选最高领袖 前总统内贾德暗杀生还

06：35

据以色列官员称，伊朗的报复性空袭已造成以色列10人死亡，近360人受伤。

以色列救援组织「大卫之星」（Magen David Adom）表示，周二，紧急救援人员被派往「以色列各地数十个飞弹袭击现场」。

05：50

伊朗媒体Fars News报道，伊朗对无视警告（不要通过霍尔木兹海峡）的油轮进行袭击，至今已超过10艘油轮遇袭。

04：56

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）在华盛顿向记者表示，目前约有1,500至1,600名美国公民请求协助撤离中东地区，但空域限制为行动带来重大挑战。

相关新闻：伊朗局势｜逾1500名美国人寻求协助 鲁比奥：空域关闭影响撤离行动

04：44

杜拜当局3日表示，因一宗无人机袭击事件，位于杜拜的美国领馆附近发生小范围火情。有关部门称，火势已被迅速扑灭，事件未造成人员伤亡，相关情况已得到控制。

04：32

中东战火威胁全球能源供应链，美国总统特朗普当地周二（3日）在社交媒体表示，已指示美国国际开发金融公司（DFC）为海湾地区的所有海上贸易提供低价保险，并扬言必要时将动用美国海军护航油轮通过霍尔木兹海峡。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普宣布为湾区原油运输提供保险 必要时派海军护航

02：57

美国总统特朗普周二（3日）在白宫会见德国新任总理默茨（Friedrich Merz），席间对欧洲盟友在军事行动中的表现大发雷霆。特朗普公开抨击西班牙拒绝借出军事基地支援对伊空袭，随即宣布将切断美国与西班牙之间的所有贸易往来；同时，他亦对英国首相施纪贤（Keir Starmer）一度拒借基地的行为表示强烈不满。

相关新闻：伊朗局势｜不满拒借出基地 特朗普：将切断与西班牙贸易 斥英国「极不合作」

02：06

AXIOS网站引述消息报道，阿联酋考虑对伊朗发动打击，以阻止伊朗对其进行导弹和无人机袭击。阿联酋早前指，遭受了伊朗800枚发射物的攻击。

报道指，若阿联酋若真采取军事行动，这将是史无前例的，反映海湾国家对伊朗袭击其民用基础设施及油气设施极度愤怒。

01：37

伊朗南部米纳布一所女生小学上周六遭美国与以色列联合空袭后，至少165名学生及教职员丧生。当地周二举行大规模葬礼，数千民众聚集公开广场悼念亡者，并高呼反对美国与以色列的口号。

美国国务卿鲁比奥则回应表示，美军「不会故意攻击学校」，若事件属美军行动，国防部将展开调查。

相关新闻：伊朗局势｜小学遇袭酿165死 挖土安坟照令人泪目 鲁比奥称美军不会故意攻击校园

01：05

在伊朗最高领袖哈梅内伊日前身亡后，以色列空袭行动升级，于周三（4日）凌晨对伊朗圣城库姆（Qom）发动精确打击，目标直指正在开会选出新任最高领袖的「专家会议」（Assembly of Experts）。网上流传照片可见，该会办公大楼遭导弹「夷为平地」，目前死伤未明。

相关新闻：伊朗局势｜专家会议选举哈梅内伊接班人遭以军空袭 建筑物被夷为平地

00：24

英国首相施纪贤表示，英国为保护塞浦路斯安全，将部署驱逐舰「龙号」（HMS Dragon），并派出具备反无人机能力的直升机前赴当地。

00：02

美国总统特朗普最新接受媒体访问时指，受美以联军连续数日的毁灭性打击影响，伊朗的关键军备及弹药储备正趋于「枯竭」。他又首度放风指，愿意与伊朗政权中幸存的部分成员展开合作，寻求结束冲突。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普指伊朗军备几近衰竭 首度放风：愿与幸存官员合作停战

3月3日最新消息：

23：56

以色列军方向黎巴嫩南部西顿市居民发出撤离令。

23：44

伊朗多份媒体报道，伊朗首都德黑兰及西北部城市大不里士和乌尔米耶传出爆炸声。

16：07
阿曼通讯社报道，阿曼杜库姆商业港一处燃料储罐今日（3日）被无人机击中，目前暂未造成人员伤亡。

15：46
伊朗国家媒体报道，13名伊朗革命卫队成员周一（2日）在美以联合袭击克尔曼省的事件中丧生。

15：42
塞浦路斯半官方通讯社报道，法国计划向塞浦路斯派遣反导弹及反无人机系统。

15：25
伊朗专家会议成员表示，关于新任最高领袖的选拔工作不会耗时太久。该成员强调，选拔新任最高领袖的过程将会「非常迅速」，且不会拖延。

15：21
以色列军方称，正在黎巴嫩南部展开行动，并同时继续对真主党进行打击。以军又表示，不太可能向伊朗部署地面部队，因这是不切实际。

15：15
中国外交部再次敦促交战各方停止军事行动，防止战争进一步蔓延，同时就伊朗出现大量平民伤亡深感悲痛。外交部表示，伊朗核问题最终将回归政治外交解决，并尊重伊朗和平使用核能的合法权利。

14：35
美国驻科威特大使馆今天（3日）宣布将关闭，直至另行通知。

14：00
美以攻伊 | 伊朗高层遭团灭 传因以国特工扮牙医 植入追踪器
相关新闻：美以攻伊︱伊朗高层遭团灭  传因以国特工扮牙医植入追踪器

13：30
法国总统马克龙周一（2日）宣布，法国将增加核弹头数量，并表示法国将不再披露其核库存的数字。
相关新闻：伊朗局势︱法国将增加核弹头数量  拟与波斯湾国家协同防御伊朗袭击

13：23
《路透社》检视的情报报告显示，与伊朗结盟的骇客组织被视为短期内最直接的威胁。
相关新闻：伊朗局势︱美情报警示本土面临报复威胁  国土安全部防范伊朗针对性袭击

13：00
彭博消息，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特（Scott Bessent）料于三月中旬于法国巴黎会面。
相关新闻 : 伊朗局势︱彭博：何立峰三月中旬巴黎料会美财长贝森特  料习特会不受影响

12：35
伊朗伊斯兰革命卫队周二（3日）发表声明称，当天伊朗通过大规模无人机和导弹袭击，瞄准巴林谢赫艾萨地区的美国空军基地。袭击中，20架无人机和3枚导弹击中目标，该美国空军基地的主指挥部大楼被摧毁，燃料库被点燃，有火焰和浓烟冒出。

截至目前，美国和巴林方面暂未发布相关消息。

12：00
美国国务院周一（2日）以中东地区存在严重安全风险为由，发布紧急公告，呼吁公民立刻离开包括埃及与波斯湾国家在内的14个国家。
相关新闻：伊朗反击︱中东局势恶化 美急吁公民速离14国

10：50
一对中国母女为了逃避战火能尽快回国，花了36万元人币，购买了12张商务舱机票。
相关新闻：伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

10：15

国际加密货币预测平台竟出现多名神秘赌客，因精准命中开战时间而赚取巨额财富。
相关新闻：伊朗局势︱美以「史诗怒火」军事行动  6神人投注开战狂赚780万

10：05
伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在电视直播中扬言，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁，表明「不会允许一滴石油从该地区流出」。
相关新闻：伊朗反击︱宣布关闭霍尔木兹海峡  扬言向任何通过船只开火

09：34
特朗普回应美国驻沙特阿拉伯大使馆遇袭一事，表示「人们很快就会看到美方的报复行动」，又认为没有必要对伊朗采取地面军事行动。

09：01
美国第一夫人梅拉尼娅周一（2日）主持联合国安理会一场讨论冲突中儿童的会议。
相关新闻：美以攻伊阴霾笼罩 梅拉尼娅主持安理会保护儿童会议 伊朗斥可耻与虚伪

08：52
央视新闻报道，当地时间3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美国大使馆在爆炸后起火。两位消息人士称，可以看到黑烟从利雅德外交区升起，该地区设有多个外国使团。

相关新闻：伊朗局势︱美国驻沙特大使馆遭无人机袭击 消息：爆炸后起火燃烧

美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance
美国驻沙特大使馆遭无人机袭击。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美国驻沙特阿拉伯大使馆传来一声巨响，并出现火焰。美国大使馆发言人尚未立即回应置评请求，沙特阿拉伯政府媒体办公室也未回应。 有美国媒体称，美驻沙特阿拉伯使馆被无人机击中。

08：24
杜拜国际机场（DXB）及阿勒马克图姆国际机场（DWC），周一起有限度恢复航班升降，以协助滞留旅客离境。

07：19
伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示，美国和以色列周日晚间对位于伊朗中部伊斯法罕省的纳坦兹核设施发动了两次攻击。

07：10
美国国务院敦促在中东14个国家的美国公民「立即透过商用交通离开」。被列入名单的国家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦河西岸及加沙地带、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国及也门。

06：30
美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周一在华盛顿举行记者会表示，美国对伊朗的军事行动是「绝对必要的」，并称伊朗对美国构成「迫在眉睫的威胁」。

相关报道 : 伊朗局势鲁比奥称美国先发制人 防止伊朗攻击造成更大伤亡 

05：40
美军中央司令部表示，在对伊朗的军事行动中，已有6名美军人员阵亡，另有多人受伤。

相关报道：伊朗局势｜美军阵亡人数增至6人 已对伊朗境内1250目标发动攻击

04：20
伊朗革命卫队表示，伊朗已关闭霍尔木兹海峡，任何试图通过的船只都将被烧毁。

04：14
美国中央司令部在社交平台发文表示：「两日前，伊朗政权在阿曼湾仍有11艘军舰，今天已归零。」

03：00
民调显示，美国民众对美国及以色列对伊朗发动空袭的支持率偏低，仅约四分之一受访者表示支持，逾四成受访者反对，反映民间对中东局势的担忧与分歧。

相闗报道：伊朗局势仅四分一美国人支持空袭伊朗 特朗普支持度降至不足四成

02：20
以色列军方表示，拦截了一架来自黎巴嫩的无人机，目前正对事件进行调查。

02：00
黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩的空袭已造成至少52人死亡，另有逾150人受伤。

01：30
卡塔尔能源公司表示，由于设施遭军事攻击，已暂停液化天然气（LNG）生产，消息公布后，欧洲及亚洲天然气价格急升；沙特阿拉伯亦宣布暂时关闭东部拉斯坦努拉炼油厂部分设施。

相关报道 : 伊朗导弹反击卡塔尔能源设施遇袭停产液化天然气 沙特关闭炼油厂设施

01：10
特朗普阐述美国在伊朗行动的四大目标：摧毁伊朗导弹能力、消除其海军实力、阻止伊朗获得核武器，以及「确保伊朗政权不能继续在境外武装、资助及指挥军队」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普：军事行动旨化解「庞大威胁」 料持续四至五周或更长

01：00
美国总统特朗普在白宫一场颁奖典礼前表示，这次行动针对伊朗政权的传统弹道导弹计划，此计划增长迅速且幅度惊人，对美国及驻外部队构成非常明显且庞大的威胁。

00：05
美国总统特朗普表示，美军对伊朗的军事行动即将升级，形容「大规模攻势尚未展开，但很快就会到来」，指行动进度较原定四周时间表「略为提前」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普称或派地面部队 透露哈梅内伊被击毙时正开早餐会

00：00
卡塔尔国防部称，该国部队击落两架由伊朗派出的俄罗斯制SU-24战机。声明指，卡塔尔防空系统同时成功拦截7枚弹道导弹及拦截了5架无人机。

3月2日最新消息：

23 ： 30
阿联酋航空和阿提哈德航空称，杜拜和阿布扎比机场将在周一恢复有限度的航班营运。阿联酋航空表示：「阿联酋航空将于3月2日晚间开始恢复有限数量的航班运营。」两座机场在伊朗空袭中均遭到破坏，主因是拦截无人机后坠落的碎片。扎耶德国际机场有一人死亡。

22：20
以军击毙真主党情报总部负责人
以色列部队打击黎巴嫩全境多个真主党目标，并表示在首都贝鲁特的一次夜间空袭中，击毙了真主党情报总部负责人马克莱德（Hussein Makled）。以军指出，马克莱德负责收集有关以军的情报，并与真主党高级指挥官协调策划针对以色列的攻击。

 

 

