伊朗局势 | 哈梅内伊心腹拉里贾尼：不会与美谈判 伊朗外长：政府运转正常

伊朗最高领袖哈梅内伊被杀后，被视为最有可能接替哈梅内伊掌握实权的哈梅内伊亲信、最高国家安全委员会秘书拉里贾尼（Ali Larijani），周一（2日）在社交平台X发文表明，伊朗不会与美国谈判。而伊朗外长阿拉格齐指，美国和以色列的袭击使伊朗方面损失一些指挥官，但伊朗的军事能力没有任何改变，政府运转正常。

拉里贾尼是前国会议长，也是最高领袖顾问，现时是伊朗目前最有权势的人物之一。对于先前有消息指称伊朗透过中间人与美国接触，希望重启谈判一事，拉里贾尼在X发文驳斥。

伊朗最高领袖哈梅内伊与多名高层，在美国、以色列空袭后被炸死。法新社

拉里贾尼是伊朗目前最有权势的人物之一。路透社

特朗普被指在中东制造混乱。美联社

美以向伊朗发动空袭，炸死哈梅内伊。法新社

斥特朗普令中东陷入混乱

拉里贾尼批评，特朗普用虚假的希望让中东地区陷入混乱，为了「以色列优先」而牺牲美国士兵，如今特朗普应该烦恼美军伤亡扩大的局势。拉里贾尼强调，伊朗并不是发动入侵的那一方。

特朗普周日表示，美国和以色列将继续对伊朗的军事行动，直到达成所有目标，又表示伊朗新领导层希望与他对话，他也同意对话。

这波空袭发生前，德黑兰与华府才刚举行过核问题谈判。

阿拉格齐：伊朗军力没有改变

另外，伊朗外长阿拉格齐指，美国和以色列的袭击使伊朗方面损失一些指挥官，但伊朗的军事能力没有任何改变，和去年6月冲突时期相比，现在能够更快地展开反击。

阿拉格齐周一接受美国广播公司（ABC）访问，被问及袭击对伊朗军事基础设施造成多大破坏时作出上述表示。

日内选举新领导人

当被问及是否仍有可能与美国谈判解决冲突时，阿拉格齐表示怀疑，称近年来美伊核谈判对伊朗而言已成为「一段非常痛苦的经历」。他说，伊朗今次和去年6月遇袭时都在与美国谈判之际，而且伊朗认为谈判正在取得进展。他指责那些「反对和平」的人破坏了外交谈判进程。

阿拉格齐当天亦接受卡塔尔半岛电视台专访，他指刺杀哈梅内伊是史无前例的危险行径，伊朗将毫不犹豫地捍卫自身安全。

阿拉格齐还表示，伊朗政府机构运转正常，法律程序正在进行中，很可能在未来几天内看到新领导人的选举。