美以攻伊 | 美媒：情报未显示伊朗有迫在眉睫威胁

美联社引述2名知情人士报道，特朗普政府官员周日（1日）在私下简报会上告诉国会人员，在美国与以色列向伊朗发动攻击前，美国情报并未察觉到伊朗有迫在眉睫的威胁，也未显示伊朗正准备对美国发动先发制人的攻击。

政府官员反而承认，该地区存在来自伊朗导弹和代理势力的更广泛威胁。消息人士表示，他们也未明确说明美以的联合行动后伊朗接下来会发生什么事。这些人士坚持匿名，以讨论尚未公开的细节。

多名美国议员批评特朗普未事先知会国会，质疑对伊朗军事行动的正当性。法新社

特朗普曾指伊朗政权有迫在眉睫的威胁。美联社

与特朗普说法有出入

这些传达给国会人员的资讯，与特朗普的说法有出入。特朗普在对伊朗发动空袭后的影片讯息中说：「我们的目标是透过消除伊朗政权的迫在眉睫的威胁，来保护美国人民。伊朗政权是一群凶狠且可怕的人。」

另外，曾有不具名的特朗普政府高层官员上周六告诉记者，有迹象显示伊朗可能会发动先发制人的攻击。

部分议员质疑动武正当性

白宫及国防部暂时未回应上述报道。而有关简报内容由美国政治新闻网站Politico率先披露。

白宫表示，国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞思、中央情报局（CIA）局长拉特克利夫及参谋长联席会议主席凯恩，将于周二向国会说明对伊朗发动攻击的理由。

多名美国议员批评特朗普未事先知会国会，质疑这项军事行动的正当性。