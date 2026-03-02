对伊朗动武引发质疑 仅27%美国人支持攻伊 特朗普政府将向国会说明

美国总统特朗普上周六（28日）凌晨宣布对伊朗发动「史诗怒火行动」，随即引发部分国会议员抨击这是未经国会授权的战争行为，缺乏正当性。根据路透社/益普索最新民调，只有1/4美国人支持美国对伊朗动武；约有一半受访者、其中包括1/4共和党人认为，特朗普过于倾向动用军事力量。基于对伊朗动武引发质疑，白宫表示，国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞思等高层官员周二（3日）将向国会说明对伊朗发动攻击的理由。

路透社报道，仅约27%受访者支持这项空袭行动，有43%反对，另有29%表示不确定。约9成受访者表示，他们至少有听说过这场于2月28日凌晨展开的军事行动。

逾半数受访者：特朗普过于倾向动武

民调显示，56%的美国人认为，特朗普过于倾向动用军事力量促进美国利益；特朗普近几个月也曾下令对委内瑞拉、叙利亚和尼日利亚发动攻势。有87%的民主党人、23%的共和党人以及60%的无党派人士抱持相同看法。

这项民调是在美国与以色列联手对伊朗发动攻击期间进行，并在美军宣布此次行动出现首批美方伤亡前结束。美国军方证实，在对伊朗展开的军事行动中，已有3名美军官兵阵亡、5人重伤。

尽管有55%的共和党人支持这场空袭、13%反对，但这项民调发现，共和党中有42%受访者表示，如果这场军事行动导致驻中东美军官兵伤亡，他们将较不可能予以支持。

施政满意度下滑至39%

至于特朗普的施政满意度亦下滑至39%，较2月18日至23日的上次民调低了1个百分点。

与此同时，白宫表示，国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞思、中央情报局（CIA）局长拉特克利夫及参谋长联席会议主席凯恩，将于周二向国会说明对伊朗发动攻击的理由。

军方最高层将向国会解释攻伊理由

多名美国议员批评特朗普未事先知会国会，质疑这项军事行动的正当性。

一名消息人士指出，参议院全体议员将于美东时间周二下午3时半听取有关对伊朗动武一事的简报，另一名消息人士说，特朗普政府官员接著将于下午5时向众议院全体议员进行简报。