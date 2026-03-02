美以袭伊朗 | 真主党声援伊朗射火箭攻击 以军空袭黎巴嫩境内目标报复

黎巴嫩武装组织真主党声援伊朗，向以色列发射火箭，引发以色列北部多处空袭警报，以色列国防军称拦截其中一枚。以军随即反击黎巴嫩境内的真主党目标报复，包括空袭首都贝鲁特，并通知黎巴嫩约50个城镇和村庄居民撤离。

以军周一（2日）在Telegram发文指出：「以色列北部多处地区响起警报后，一枚从黎巴嫩进入以色列领空的火箭已被以色列空军拦截，另有数枚落在空旷地区。」

相关新闻：

伊朗局势｜美方称摧毁伊朗革命卫队总部 特朗普：已击沉9艘伊朗军舰

以军空袭黎巴嫩境内的真主党目标。美联社

贝鲁特南郊居民纷纷驾车逃避以军空袭，导致交通挤塞。美联社

以军空袭贝鲁特，引发居民驾车逃亡。美联社

真主党为哈梅内伊报仇

真主党宣称对这次攻击负责，表示他们发射火箭和无人机是为哈梅内伊报仇，以及为了保卫黎巴嫩及其人民，并回应以色列一再的攻击。这是自2024年11月达成旨在结束双方一年战争的停火协议以来，真主党首次宣称对以色列发动攻击。

真主党早前指出，在以色列和美国对伊朗发动空袭后，真主党有「责任」支持伊朗。

以军打击黎巴嫩全境目标

以色列表示，在真主党宣称发射火箭后，以军已对「全黎巴嫩境内」的真主党目标发动一波攻击。

以军指出：「为回应真主党向以色列发射火箭，以色列部队已开始打击全黎巴嫩境内的真主党恐怖组织目标。」

警告50城锁及村庄居民撤离

以色列军方周一又通知黎巴嫩约50个城镇和村庄居民撤离，并警告真主党武装分子即将遭受攻击，此前以色列遭火箭攻击。以军一名女发言人警告：「为了你们的安全，请立即撤离家园，并至少离开村庄1000米到开阔地区。」

黎巴嫩当局多次表示，他们不希望让当地卷入该地区爆发的冲突，该冲突始于美以对伊朗的攻击。