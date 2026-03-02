伊朗局势．拆局︱华学者：美欲掌全球能源命脉 展武力震慑对手

美以空袭伊朗牵动全球局势，多位北京和上海学者向《星岛》分析，美方此次行动意在掌控全球石油供应格局。学者认为，事件不会影响特朗普本月底访华的计划，但中东局势或成为「习特会」重要内容之一，中美两国的博弈恐更复杂。

切合「以实力求和平」主张

中国社科院政治学研究所研究员房宁表示，以色列和美国对伊朗的攻击以颠覆伊朗国家政权为目标，将成为改变国际局势和中东地区政治格局的重大历史性事件，需要进一步跟进观察。但从伊朗最高领导人遭击杀的情况看来，这至少说明伊朗高层对美以政治军事动向严重缺乏认知和判断，对其国内形势和自身力量等也缺乏客观认识，受害于「信息茧房」。



相关新闻：伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新

上海政法学院政治学教授倪乐雄指，以军事打击夺取战略优势，是特朗普政府的惯用路径，目的是逼迫目标国达成能源合作，深层考量是掌控全球石油供应。他称，「石油是现代国家的血液，而中东是血库。虽然美国不缺石油，但要掌控世界就要控制中东。」

他表示，特朗普或认为，通过对伊朗展示武力，加之此前成功活捉委内瑞拉前总统马杜罗的行动，可对全球其他地区对手形成「不战而屈人之兵」的震慑效果，这也契合其「以实力求和平」的主张。其亦借俄罗斯深陷乌克兰战事之机，收割中东地缘政治红利。

至于特朗普本月底的访华计划，多位学者相信不会受到伊朗危机影响，但访华过程中的博弈恐更为复杂，中东议题或成为习特会重要内容。



相关新闻：伊朗局势｜伊朗称导弹击美英油轮起火 霍尔木兹海峡逾150艘油轮抛锚

伊朗局势升级之际，中国军方媒体「钧正平」发表短评称，当前国际形势复杂多变，居安思危是深植于中华民族血脉中的生存智慧。警惕之弦一旦松懈，就可能给国家和人民带来难以挽回的损失。惟有保持痛感、未雨绸缪，方能守护来之不易的和平与安定。

驻京记者 杨浚源