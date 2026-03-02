Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．拆局︱华学者：美欲掌全球能源命脉 展武力震慑对手

即时国际
更新时间：09:12 2026-03-02 HKT
发布时间：09:12 2026-03-02 HKT

美以空袭伊朗牵动全球局势，多位北京和上海学者向《星岛》分析，美方此次行动意在掌控全球石油供应格局。学者认为，事件不会影响特朗普本月底访华的计划，但中东局势或成为「习特会」重要内容之一，中美两国的博弈恐更复杂。

切合「以实力求和平」主张

中国社科院政治学研究所研究员房宁表示，以色列和美国对伊朗的攻击以颠覆伊朗国家政权为目标，将成为改变国际局势和中东地区政治格局的重大历史性事件，需要进一步跟进观察。但从伊朗最高领导人遭击杀的情况看来，这至少说明伊朗高层对美以政治军事动向严重缺乏认知和判断，对其国内形势和自身力量等也缺乏客观认识，受害于「信息茧房」。

相关新闻：伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新

上海政法学院政治学教授倪乐雄指，以军事打击夺取战略优势，是特朗普政府的惯用路径，目的是逼迫目标国达成能源合作，深层考量是掌控全球石油供应。他称，「石油是现代国家的血液，而中东是血库。虽然美国不缺石油，但要掌控世界就要控制中东。」

他表示，特朗普或认为，通过对伊朗展示武力，加之此前成功活捉委内瑞拉前总统马杜罗的行动，可对全球其他地区对手形成「不战而屈人之兵」的震慑效果，这也契合其「以实力求和平」的主张。其亦借俄罗斯深陷乌克兰战事之机，收割中东地缘政治红利。

至于特朗普本月底的访华计划，多位学者相信不会受到伊朗危机影响，但访华过程中的博弈恐更为复杂，中东议题或成为习特会重要内容。

相关新闻：伊朗局势｜伊朗称导弹击美英油轮起火 霍尔木兹海峡逾150艘油轮抛锚

伊朗局势升级之际，中国军方媒体「钧正平」发表短评称，当前国际形势复杂多变，居安思危是深植于中华民族血脉中的生存智慧。警惕之弦一旦松懈，就可能给国家和人民带来难以挽回的损失。惟有保持痛感、未雨绸缪，方能守护来之不易的和平与安定。

驻京记者 杨浚源

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新
即时国际
37分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
17小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
16小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
22小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
14小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
13小时前
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
11小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
11小时前