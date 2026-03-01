Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普指哈梅内伊已身亡 伊军领导层遭团灭 白宫发海湖庄园督师照

即时国际
更新时间：06:20 2026-03-01 HKT
发布时间：06:20 2026-03-01 HKT

美国总统特朗普透过社交平台宣布，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）已经身亡。特朗普形容哈梅内伊是「史上最邪恶的人之一」，呼吁伊朗人民「夺回国家主权」。

指情报精准锁定 哈梅内伊办公室遭轰炸

路透社报道，白宫发放了特朗普在海湖庄园内的「督师」照，背后有一块展示军事行动的讲解板，国务卿鲁比奥及白宫幕僚长怀尔斯等人同场，听取汇报。

报道指，美以两国联合发动的「史诗怒火」行动（Operation Epic Fury），重点打击了伊朗军事及政府核心据点，其中首轮空袭中已有部分导弹精准命中哈梅内伊位于德黑兰的办公室。特朗普在帖文中表示，哈梅内伊根本无法躲避美方与以色列密切合作的「高精密追踪系统」，最终与多名政权领导人一同在轰炸中丧生。

不过，根据路透社报道，伊朗官方直至周日清晨，仍然否认哈梅内伊的死讯，指哈梅内伊仍在指挥作战。

特朗普在帖文中指，伊朗军队中大部分指挥官已被歼灭，他说：「我们听说，伊朗伊斯兰革命卫队、军队以及其他安全和警察部队中的许多人已经不想战斗，并寻求我们的豁免权。正如我昨晚所说，现在他们可以获得豁免权，以后他们只会面临死刑。」

对于外界关注最高领袖身亡会否令战火平息，特朗普在帖文说：「这种沉重且精准的轰炸将会持续，在本周内不会中断，或是直至达到我们在整个中东、以至全球实现和平的目标为止！」

特朗普公开向伊朗人民喊话：「去接管你们的政府吧！」

列举核武威胁 辩护军事行动合法性

特朗普在此前一份声明中，详列了采取军事行动的理据，批评伊朗一直秘密发展核计划，并意图制造足以威胁美国本土的导弹。他同时重申了美国自伊朗伊斯兰共和国成立以来积压已久的种种不满。

 

