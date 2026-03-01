伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗将成立临时领导委员会

路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的遗体，证实他已经死去。不过伊朗方面表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。

据央视，当地时间3月1日获悉，伊朗最高领袖顾问拉里贾尼表示，伊朗临时领导委员会将于3月1日成立。



伊朗国营电视台今天报道，在最高领袖哈梅内伊于美国、以色列发动的攻击中丧生后，伊朗总统佩泽希基扬和另外两名高层官员将在过渡期间领导国家。



法新社报道，伊朗国营电视台引述哈梅内伊顾问穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）的话报道，佩泽希基扬（Masoud Pezeshkian）、司法总监埃杰

（Gholamhossein Mohseni Ejei）和一名来自宪法监护委员会的官员将组成 3 人小组，负责监督哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）去世后的过渡时期。

消息人士指出，哈梅内伊一旦丧命，统治机关会立即寻求任命继任者，以彰显稳定和延续性。不过，伊朗最高领袖的继任程序会如何进行，目前还不是非常明确。

以色列总理内塔尼亚胡在稍早前已公开指，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世。当时伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

此前，伊朗外长阿拉格齐接受美国全国广播公司（NBC）访问表示，据他所知，哈梅内伊「仍然活著」，但伊朗可能损失了一两名指挥官。

美国总统特朗普接受美国媒体访问时，被问及美国政府是否相信伊朗领导人已被杀。特朗普回答说：「我们认为这是事实。」

他又说：「是的，很多人被杀了。但我们并不了解全部情况，但确实很多人被杀了。这是一次威力巨大的打击。」

特朗普其后发文再次证实，哈梅内伊已在美国和以色列空袭行动中死亡。

据路透社报道，在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。