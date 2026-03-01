伊朗局势｜「史诗怒火」被喻为美国近年在中东最大军事行动 以色列派200战机空投数百枚炸弹

中东战火全面升级。美国联同以色列于当地周六（28日）凌晨采取代号为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）的大规模军事行动，对伊朗境内多个军事目标发动猛烈空袭。据伊朗官媒最新消息指，袭击已造成近千人伤亡，波及全国多达24个省份。以军则指，至今动用了约200架战斗机，对伊朗约500个目标进行了打击。

美军动用海、陆、空三栖力量

根据美国中央司令部（CENTCOM）发布的消息，美军及其盟友于美东时间凌晨1时15分正式启动「史诗怒火」行动。是次行动被形容为美国近几十年来在该地区规模最大的军事部署。美军动用了海、陆、空三栖力量，发射大量精确导引弹药，包括由战舰射出的「战斧」巡航导弹，旨在第一时间压制伊朗的防空系统。

美国联同以色列于当地周六（28日）凌晨采取代号为「史诗怒火」（Operation Epic Fury）的大规模军事行动，对伊朗境内多个军事目标发动猛烈空袭，伊朗民众在建筑物内躲避。美联社

伊朗强烈谴责美以两国的军事挑衅。美联社

伊朗强烈谴责美以两国的军事挑衅。美联社

杜拜棕榈岛一间酒店被伊朗炸弹碎片击中，造成损毁。美联社

相关新闻：伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片

中央司令部又指，打击目标极具针对性，重点轰炸伊斯兰革命卫队（IRGC）的指挥中心、导弹及无人机发射场，以及多个军事机场。美军更首次在实战中使用名为「蝎子」打击特遣队的低成本单向攻击无人机，全方位瓦解伊朗的防御及反击能力。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列空袭致伊朗逾200死、747人伤 内塔尼亚胡：哈梅内伊或已去世︱不断更新

至大约美东中午12时，以色列国防军表示，已完成对伊朗西部和中部地区导弹阵列及防御体系的大规模打击。此次行动，以军出动了200架战机，在伊朗多个地点同时投下数百枚弹药，袭击约500个目标，包括防空系统和导弹发射器。

伊朗24省受袭 红新月会指逾200死

空袭过后，伊朗国内伤亡惨重。新华社援引伊朗塔斯尼姆通讯社及红新月会的消息报道，美以两国的联合袭击已造成至少201人死亡、747人受伤。受袭范围极广，波及24个省份。伊朗方面表示，正全力抢救伤者，并强烈谴责美以两国的军事挑衅。

美军：设施受损极微 成功拦截数百导弹

在发动首轮攻势后，美军亦面临伊朗的猛烈反扑。美国中央司令部表示，美军及其盟军部队成功抵御了来自伊朗的数百次导弹及无人机袭击。司令部发言人强调，目前并无美军人员伤亡或与战斗相关的受伤报告，美方军事设施虽然受到轻微损坏，但完全未对后续作战行动造成影响。

美国中央司令部司令官形容，是次行动是响应总统特朗普下达的「大胆行动指令」，旨在消除「即时威胁」。