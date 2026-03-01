伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店遭飞弹碎片击中 台湾旅客忆述逃命过程：超级可怕・有片

杜拜著名地标棕榈岛一家酒店传出疑似遭到飞弹碎片击中，引发现场一片混乱。当时正在酒店内的台湾旅客王先生目击了惊悚一刻，心有余悸地描述逃命过程。

王先生向记者表示，事发当时他与同行友人刚从棕榈岛的观景台下来，正在餐厅用餐，突然间传来巨大的爆炸声响，吓坏了在场所有人。紧接著，人群开始惊声尖叫并陷入恐慌，王先生说：「我们连刚点的汉堡都没拿，就本能地往外逃。」

当他和友人试图平复心情，想回头返回餐厅取回个人物品时，却发现周边所有店家已经紧急关闭。酒店外头的交通更是陷入瘫痪，排班要离开的计程车大排长龙，由于无法搭上车，王先生一行人最后只好徒步走回下榻的饭店。

走在路上，惊恐的气氛仍未散去。王先生描述，沿途不时呼啸而过的警笛声与救护车声不绝于耳，街上气氛紧绷，「超级可怕」。