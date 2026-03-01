Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗民航组织：全境领空无限期关闭 取消航班并退款

即时国际
更新时间：00:04 2026-03-01 HKT
发布时间：00:04 2026-03-01 HKT

当地时间2月28日，伊朗国家民航组织发言人宣布，出于安全考量，伊朗领空即刻起对所有飞行任务关闭，封锁状态将持续至另行通知。

伊朗官方提醒旅客，请勿亲自前往机场，以配合当前的特殊管制措施。针对航班取消带来的影响，伊朗当局通报，明确要求所有票务代理机构及航空公司必须履行责任，向受影响的旅客全额退还票款。

数据显示，周六航空公司取消了飞往卡塔尔的51%航班、飞往以色列的49%航班、飞往巴林的44%航班、飞往科威特的28%航班以及飞往阿联酋的35%航班。

总体来说，周六航空公司取消了24%飞往中东的航班。

