伊朗局势︱俄伊外长就局势交换意见 俄批评袭击为「鲁莽」行为

即时国际
更新时间：23:24 2026-02-28 HKT
发布时间：23:24 2026-02-28 HKT

以色列与美国周六（28日）联手向伊朗发动攻击，空袭伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」。半岛电视台报道，伊朗外长曾致电俄罗斯外长拉夫罗夫，双方就局势交换意见。拉夫罗夫表示，将致电召开联合国安理会会议。

报道称，俄罗斯总统普京已与国家安全委员会讨论相关局势。俄罗斯外交部其后发表声明，形容有关袭击为「鲁莽」，并指毫无疑问属无端且经预谋、针对一个外国主权国家的攻击，违反国际法。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新

声明表示，关注地区可能出现放射性风险，涉及布什尔核电站的安全情况。据了解，该核电站在空袭中未受破坏，但负责营运的俄罗斯公司已从伊朗撤离约100名人员。

