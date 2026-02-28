Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国总理访华︱感慨国内生产力不行 默茨回国演讲：「看看中国有多努力」

即时国际
更新时间：15:58 2026-02-28 HKT
发布时间：15:55 2026-02-28 HKT

德国总理默茨2月26日走访杭州宇树科技等中国科企后，结束为期两天的中国首次访问。返回柏林后，他27日在一场公开演讲，直言此次中国之行让他深刻感受到，「德国生产力不行了，看看中国有多努力」。

相关新闻：德国总理访华︱默茨杭州参观宇树科技 故宫留言：愿今年成为德中合作与发展之年

当地时间2月27日，默茨在回到德国后发表演讲，期间不停摇动高大的身体，激动地说：「我们现在的竞争力已经不够强了。每个人都说『我已经做了很多』，这固然没错。但如果你刚从中国回来，就会更深刻地感受到，凭借所谓的『工作与生活的平衡』，以及每周四天的工作制，已经无法维持德国的长远的繁荣。」

相关新闻：中国观察︱高个子的平衡术 默茨访华务实落地

近年来，中国产业实力不断崛起，著实令老牌工业强国德国的危机感与日俱增。德国政界及企业对中国的态度也出现分歧。

「现在我们必须加倍努力了！」默茨表示，「中国已跻身世界大国行列，我们的对华政策必须考虑到这一点。今天，没有人可以绕开中国，如果没有北京的参与，重大的国际政治问题就无法得到解决。」默茨并补充道，中德应携手共同应对全球性挑战。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
10小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
4小时前
01:15
伊朗局势︱美国以色列发动空袭 伊朗官员：德黑兰正筹备「毁灭性」报复︱不断更新
即时国际
13分钟前
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
7小时前
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
5小时前
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
01:23
涩谷撞台女童 | 撞人女子疑现身回应 辩称赶时间 没勇气自首
即时国际
4小时前