金正恩赠高官步枪 金主爱射击独照曝光 专家：为接班铺路

即时国际
更新时间：12:59 2026-02-28 HKT
发布时间：12:59 2026-02-28 HKT

北韩官方朝中社周六（28日）报道，北韩劳动党总书记、国务委员长金正恩周五（27日）在劳动党中央委员会本部会见主要领导干部和军事指挥员，并赠予他们新型狙击步枪作为礼物。从报道和照片可见，获赠步枪的领导干部包括金与正和金正恩礼宾官、绯闻女友玄松月。北韩官媒亦罕见公开金正恩13岁爱女金主爱单独持枪射击照，引发外界关注。南韩专家分析，北韩发布金主爱射击照片，显示她「正在接受接班人训练，强调她会开枪」。

新一代狙击步枪亮相

金正恩说，朝鲜国防科学院开发和生产的这种新一代狙击步枪是非常精良的武器，「这一礼物是对你们所付出的非凡努力的评价，是绝对信赖的表现」。

相关新闻：
据报13岁金主爱已担任导弹总局长并改名 接班人态势更浓烈

据报道，劳动党中央军事委员会委员、人民军大联合部队首长和护卫部队指挥员、劳动党中央委员会政治局常务委员会委员赵甬元和金才龙、劳动党中央委员会总务部长金与正等一些主要领导干部接受礼物。

金与正、玄松月同框射击

报道说，金正恩向他们授予武器证书，并与他们一起到射击场进行射击活动。报道附上40张照片，除了有多张金正恩亲自射击照，还有一张是穿著皮衣的金朱爱开枪独照。金与正和玄松月则是同框进行射击。

值得注意的是，金主爱全程陪同出席，并罕见被安排在核心画面。北韩官媒甚至公开她身穿皮衣、单独持枪瞄准射击的照片，这是北韩首次对内外发布仅有金主爱一人入镜的官方照片，相当罕见。此外，她也被拍到在金正恩射击时以望远镜观察目标，以及在授枪场合协助父亲递交武器证书。

金主爱正接受接班培训

随著劳动党第九次党代表大会后核心干部布局底定，金主爱出现在强化领导层凝聚的场合，被解读为营造对「金氏父女」展现忠诚的政治氛围。专家预期，未来她在国家级或军事相关活动中的曝光频率可能进一步增加。

