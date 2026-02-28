Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

扮Gmail骗密码新手法曝光 收SMS传连结称「你帐号被盗」

即时国际
更新时间：10:50 2026-02-28 HKT
发布时间：10:50 2026-02-28 HKT

 Google Gmail用户需提高警觉！近期一种利用手机短讯（SMS）进行网络钓鱼的新型诈骗手法正大肆攻击用户。骗徒会发送冒充来自Google的短讯，讹称用户的帐户被盗用，并附上一个「恢复帐号」的连结，一旦用户不慎点击并输入密码，帐户便会被即时盗取。

称有可疑IP地址尝试登入

英国《每日邮报》报道，这种新型诈骗最早由网民在Reddit论坛上揭发。诈骗短讯的内容通常看起来非常「官方」，例如会警告收件人，侦测到有来自委内瑞拉、孟加拉国等国家的可疑IP地址尝试登入，从而制造恐慌，诱使用户点击讯息中附带的「恢复帐户」连结。

当用户点击该钓鱼连结后，会被带到一个伪冒的Google登入页面，若在此输入密码，凭证便会被骗徒窃取。

点击连结到伪冒网站

更严重的是，在某些情况下，骗徒会利用已盗取的个人资料，结合社交工程手段，诱骗电信商将受害者的手机号码转移至由他们控制的SIM卡上（SIM-Swapping），从而拦截以短讯形式发送的「两步验证码」（2FA），彻底控制受害者的帐户。

网络安全专家强调，用户若怀疑自己已成为攻击目标，应立即采取行动，包括更改Google密码，并启用两步验证。同时，应立即更改所有使用相同密码的其他网站或服务的密码，切勿在不同平台重复使用密码，以减低帐户被盗用的风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
22小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
20小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
5小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
22小时前
北角抢巴士内地男报称患爱滋病 城巴车长纠缠间衣服染血送院检查
突发
7小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
16小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
15小时前
Pickleball乱象︱奥海城天台匹克球场噪音劲 居民批每日13小时轰炸 业界驳：声浪未必大过打篮球
社会
4小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
18小时前
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
抱怨阿妈狮子开大口收家用 网上流传按月薪百份比上缴 网民因一事反对轰不公平｜Juicy叮
时事热话
22小时前