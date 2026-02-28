鲁比奥将访以色列商伊朗议题 美更新以国旅游警示 允非必要人员离境

美伊局势持续紧张之际，美国国务院周五（27日）宣布，国务卿鲁比奥将于3月2日至3日访问以色列，讨论包括伊朗问题、黎巴嫩局势，以及推进总统特朗普提出的加沙「20点计划」等地区优先事项。与此同时，美国驻以色列大使馆当天发声明说，由于安全风险加剧，国务院批准美驻以使馆非必要人员及其家属撤离以色列。

国务院发声明说，美国驻以使馆可能在不事先通知的情况下，进一步限制或禁止美国政府雇员及其家属前往以色列的某些地区，包括耶路撒冷老城和约旦河西岸。建议相关人员在当前仍有商业航班运营的情况下离开以色列。

2月23日，美国国务院发表声明说，鉴于当前黎巴嫩首都贝鲁特安全局势，要求美国驻黎巴嫩使馆非必要人员及其家属撤离黎巴嫩。

土耳其取消飞德黑兰航班

由于中东局势紧张，美国总统特朗普可能对伊朗发动攻击，德国「强烈」建议国民勿前往以色列，土耳其也取消多班飞往德黑兰航班。

土耳其伊斯坦布尔机场周五晚取消多班飞往德黑兰的航班。

伊斯坦布尔机场表示，土耳其航空（Turkish Airlines）及2家伊朗航空公司飞往伊朗首都的航班均已取消。

此外，一班原订28日（周六）清晨飞往伊朗北部大不里士的土耳其航空班机也已取消。

传美民大举离开伊拉克

阿拉伯卫星电视台周五引述安全消息人士报道，美国公民于过去几小时内大举离开伊拉克。

另据新华社英文官网，沙特地阿拉伯新闻频道哈达斯电视台报道，过去24小时期间，大量美国公民经巴格达国际机场离开伊拉克。

英撤驻伊朗人员

据报导，美国驻巴格达大使馆已进行一次紧急撤离演习。对于相关离境消息，伊拉克或美国当局仍未正式证实。

英国外交、国协及发展部（FCDO）周五在社交媒体X发文指出，有鉴于当前安全情势，已采取预防措施，暂时撤离驻伊朗英国人员，大使馆将继续以远端方式运作。