Anthropic拒解除军用限制 特朗普下令联邦机构立即停用Claude

更新时间：09:56 2026-02-28 HKT
发布时间：09:56 2026-02-28 HKT

美国人工智能（AI）新创公司Anthropic拒绝五角大楼要求让其无条件军事使用Claude模型后，总统特朗普周五（27日）指示所有联邦政府机构立即停用Anthropic技术，并说国防部等机构将有6个月的过渡汰换期，甚至威胁若该公司不配合，将面临严厉的法律后果。

Anthropic于去年7月与国防部签订2亿美元合约，但要求其Claude模型，不能应用于开发全自动武器，以及对本土美国人进行大型监控。国防部则要求Anthropic，承诺给予所有合法使用权。

特朗普下令联邦机构停用Anthropic人工智能模型。美联社
特朗普下令联邦机构停用Anthropic人工智能模型。美联社
Anthropic行政总裁阿莫迪拒绝配合特朗普政府要求。法新社
Anthropic行政总裁阿莫迪拒绝配合特朗普政府要求。法新社
赫格塞思指示将Anthropic列为国家安全供应链风险。美联社
赫格塞思指示将Anthropic列为国家安全供应链风险。美联社
国防部要求Anthropic让其无条件军事使用Claude模型。路透社
国防部要求Anthropic让其无条件军事使用Claude模型。路透社

Anthropic忧用于监控公民

华府较早前对Anthropic下达最后通牒，要求该公司同意其AI技术不受限制用于军事用途。面对五角大楼施压，Anthropic仍拒绝要求。

Anthropic行政总裁阿莫迪（Dario Amodei）周四（26日）发声明表示，五角大楼和情报机关已在国防领域部署Anthropic的AI模型，但该公司对其技术用于大规模监控美国公民和全自动武器方面设下伦理界线。他说：「将这些系统用于国内大规模监控，与民主价值背道而驰」。

Anthropic还指出，AI模型仍存在幻觉问题，在缺乏人类判断的情况下，可能导致误判或非预期的局势升级。

特朗普斥不配合政府要求

特朗普周五下午在自家社交平台Truth Social发文，批评Anthropic不愿配合政府要求，指Anthropic试图威胁国防部，逼使他们遵守公司服务条款，而非美国的宪法，指该公司的自私行为，正将美国人民的生命置于危险之中，并令国家安全岌岌可危。

特朗普随即指示美国各个联邦机构立即停用Anthropic的技术，并扬言：「我们不需要它，也不想要它，且不会再与他们做生意！」

遭列为国家安全供应链风险

特朗普写道，像是国防部这样在多个层面使用Anthropic产品的机构将有6个月的过渡汰换期。他还说，Anthropic最好在汰换期间提供协助，否则他将动用总统权力要求他们配合，且随后将面临「重大的民事与刑事后果」。

国防部长赫格塞思随后也在X发文表示，他正指示该部将Anthropic列为国家安全供应链风险，「即日起，任何与美国军方有业务往来的承包商、供应商或合作伙伴，都不得和Anthropic进行任何商业活动」。

