巴基斯坦军备完胜阿富汗？ 一文睇清两国军事实力

巴基斯坦和阿富汗周四晚起在边境地区爆发激烈军事冲突。巴基斯坦指责激进组织「巴基斯坦塔利班」领导层和麾下武装分子均以阿富汗为基地，试图促成巴基斯坦西南方俾路支省独立的武装分子也将阿富汗当作避风港。

两国的军力悬殊，巴基斯坦远胜阿富汗。巴基斯坦武装部队的新兵征募及留任情况良好，受益于主要国防合作伙伴中国提供的装备，并致力推动海空军现代化。



阿富汗塔利班政权的部队战力衰退，操作外国装备的能力随之下滑。这些装备是塔利班2021年重新在阿富汗掌权时夺取。国际社会普遍不承认塔利班政府，也影响其军事现代化进程。

阿富汗塔利班的现役军人仅17.2万，不过已宣布计划将兵力扩编至20万。美联社

兵力

巴基斯坦约有66万现役军人，其中56万人属于陆军，空军与海军分别有7万、3万，此外有近30万人隶属准军事及宪兵部队。

作战车辆与火炮

巴基斯坦拥有逾6000辆装甲作战车辆，及4600多门火炮。

阿富汗部队也配备装甲作战车辆，包括苏联时代的主力战车和装甲运兵车，但实际数量不明。阿富汗至少有3种不同型号的火炮，但实际数量同样无法确定。

阿富汗至少有3种不同型号的火炮，但实际数量同样无法确定。美联社

空军

巴基斯坦空军现有465架作战飞机，包括美制F-16战机、法国幻影战机，以及与中国共同研发制造的雷电战机（JF-17，中国称枭龙战机）。巴基斯坦还有多功能、攻击与运输机等260多架直升机。

阿富汗没有任何战机，也缺乏真正意义上的空军。外界仅知阿富汗至少有6架飞机（部分为苏联时期的机型）和23架直升机。

核武器库

巴基斯坦为核武国家，现有170枚核弹头，阿富汗则没有核武。