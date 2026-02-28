Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦空袭阿富汗杀274人 斥塔利班包庇激进组织

更新时间：09:42 2026-02-28 HKT
发布时间：09:42 2026-02-28 HKT

亚洲两个相邻国家巴基斯坦和阿富汗周四晚起在边境地区爆发激烈交火，巴军昨日凌晨对阿富汗首都喀布尔、坎大哈等城市发动空袭，并宣布对阿富汗展开「公开战争」。巴方称，已击毙274名阿富汗人员。双方冲突的根源，在于巴方指责阿富汗塔利班政权窝藏、包庇激进组织「巴基斯坦塔利班」，对巴国展开跨境攻击。

过去几天，阿富汗和巴基斯坦在部分接壤地带发生间歇性交火。周四晚，阿富汗攻击巴方边境多个哨所，两国激烈交火。阿富汗塔利班政府称，行动是报复巴方日前对其边境地区发动的空袭。塔利班称，他们当日占领了19个巴方军事哨所和两个基地，称有55名巴国士兵被击毙，这些说法未能核实。

巴方空袭22军事目标

巴方昨日凌晨回击，空袭阿富汗首都喀布尔，以及南部坎大哈市（塔利班领导人的根据地）、东南部帕克提卡省的目标，包括以空对地导弹攻击当地塔利班军事办公室和哨所。巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里昨日说，自周四晚间以来，巴方空袭击中了22个阿富汗军事目标，击毙274名塔利班官员和武装分子，至少12名巴国士兵丧生。 巴国总理夏巴兹说：「我们的军队完全有能力粉碎任何侵略野心。」

阿富汗国防部同日称，已「成功使用无人机对巴基斯坦境内军事目标发动空袭」。巴方则称，阿方发射的无人机成功被巴方拦截并击落，没有造成伤亡。两国去年10月发生跨境冲突造成数以十计军人丧命，之后在土耳其、卡塔尔、沙特阿拉伯斡旋下达成初步停火，不过停火状态相当脆弱。

阿富汗塔利班组织2021年再度掌权后，巴方很快指责激进组织「巴基斯坦塔利班」领导层和麾下许多武装分子均以阿富汗为基地，试图促成巴基斯坦西南方俾路支省独立的武装分子也将阿富汗当作避风港。巴方近日称他们掌握铁证显示，近来针对巴国军警发起的多宗自杀炸弹与袭击事件，皆源自阿富汗境内武装分子。阿富汗则一再否认允许武装分子利用该国领土对巴基斯坦发动攻击。

曾攻击机场军事基地

巴基斯坦塔利班2007年成立，由巴国西北部数个活跃的激进组织组成。该组织曾攻击市集、清真寺、机场、军事基地和警察局，并一度占领巴基斯坦若干土地，大多集中于接壤阿富汗的地带。巴基斯坦的军力和武器库均远胜阿富汗。分析家认为，巴方很可能扩大军事行动，喀布尔的反击手段可能包含突袭巴国境哨所，并针对巴国安全部队扩大跨境游击攻势。

中国外交部发言人毛宁表示，中方对两个邻国之间的敌对行动深感担忧，呼吁双方通过对话谈判妥善解决矛盾分歧，中方正通过自身渠道开展调解努力。中国与巴基斯坦长期关系密切，同时也与阿富汗保持良好关系。兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪指出，阿富汗塔利班基本无制空权，巴方空袭如入无人之境，阿富汗则可能出动小规模武装或自杀式袭击，造成的心理和政治代价难计。

