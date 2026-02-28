Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

指古巴濒临经济崩溃 特朗普：美正商讨「友好接管」

即时国际
更新时间：08:34 2026-02-28 HKT
发布时间：08:34 2026-02-28 HKT

在古巴近海发生枪击冲突、造成包括一名美国人在内4人死亡之际，特朗普政府一边强调正独立调查事件，一边加大对哈瓦那政权的政治与能源压力，声称古巴濒临经济崩溃，并正与美国进行非常高层次的对话，美国或会「友好接管」古巴。

特朗普周五在白宫对媒体表示：「古巴政府正与我们对话，他们正遇上大麻烦，正如你们所知，他们没有钱，他们现在什么都没有，但他们正与我们对话，或许我们会友好接管古巴，我们很可能最终对古巴进行友好接管。」

相关新闻：
佛州快艇闯水域开火 古巴还击4死

鲁比奥负责与古巴谈判。法新社
鲁比奥负责与古巴谈判。法新社
特朗普指古巴面临经济崩溃，图为古巴老妇向游客乞讨。美联社
特朗普指古巴面临经济崩溃，图为古巴老妇向游客乞讨。美联社
古巴军人协助收集垃圾。美联社
古巴军人协助收集垃圾。美联社

形容古巴是失败国家

特朗普又形容古巴现时岌岌可危，可以用「失败国家」来形容，他指古巴需要美国的协助。

特朗普并未说明所谓「友好接管」的具体形式与时间表，但他指出古巴政府「正在与我们对话」，且由国务卿鲁比奥在「非常高层级」处理谈判事宜。

鲁比奥负责谈判

就在2日前，古巴政府宣布，其边防部队在中部比亚克拉拉省外海，对一艘悬挂佛罗里达州注册标志的快艇开火，造成船上10人中4人死亡、6人受伤。根据美国官员说法，至少有一名美国公民被枪杀，另有一人受伤。

古巴政府证实，在美国船只遭枪击后，正与美国官员保持联系。鲁比奥表示，美国国土安全部和海岸防卫队正在调查此事。

美国在抓捕委内瑞拉总统马杜罗后，古巴便一直成为特朗普的关注焦点。华府与哈瓦那之间的紧张情势升高，并对古巴实施严格的石油禁运，导致这个岛国濒临经济崩溃。

特朗普于1月签署行政命令，下令对供应古巴石油的国家征收关税。

美公民组织吁撤古巴制裁

超过40个美国公民社会组织于周五致函国会，要求敦促特朗普政府撤回对古巴的强硬政策，并表示削减对古巴的石油运输将引发人道主义崩溃。

信中写道：「故意对数百万平民施加饥饿和大规模苦难的政策，构成一种集体惩罚，因此严重违反国际人道法。」

