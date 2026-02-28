阿曼：伊朗允永不拥有可制核弹材料 特朗普：将在伊朗问题上作「重大决定」

为美国和伊朗居中斡旋的阿曼外相巴德尔周五（27日）前往华盛顿，与美国副总统万斯磋商有关议题。巴德尔其后在哥伦比亚广播公司（CBS）的节目中表示，伊朗已同意「永远不再拥有可制造核弹的核材料」。而美国总统特朗普周五在德州一项活动上表明，将在伊朗问题上作出「重大决定」。特朗普希望伊朗彻底停止铀浓缩活动，指伊朗「拥有那么多石油，就根本没有必要进行铀浓缩」。

美国与伊朗的第3轮间接谈判周四（26日）在瑞士日内瓦举行，今次谈判由阿曼斡旋。巴德尔说，美伊谈判取得「显著进展」，「技术层面的讨论」将于下周在奥地利首都维也纳举行。

特朗普在出发前往德州前，向传媒表达对伊朗局势的不满。美联社

特朗普结束德州活动后，将返回佛罗里达州海湖庄园度过周末。美联社

美国总统特朗普周五（27日）在白宫受访时表示，伊朗至今仍拒绝按美方要求放弃研发核武，警告称「有时不得不」诉诸武力。美联社

美军最大航母福特号」于周五抵达以色列水域。美联社

伊朗尽可能降低浓缩铀浓度

巴德尔说，伊朗现有的浓缩铀将被「尽可能降低纯度」，并「转化为燃料，而且这种燃料的转化是不可逆转的」。伊朗还愿意允许国际原子能机构的核查人员「全面进入」其核设施，以核实协议条款。他说，如果达成一项「公平且可持续」的协议，他对美国的核查人员在某个阶段也能获准进入伊朗的核设施「相当有信心」。

被问及是否认为已取得足够进展以避免美国对伊朗动武时，巴德尔回答说：「我希望如此。」

巴德尔说，相信美伊双方「都非常认真地想达成协议」。他暗示协议可能很快达成，不过双方可能需要３个月落实协议条款。

阿曼外相：和平近在咫尺

巴德尔周五在华盛顿与美国副总统万斯举行会谈。会谈后，巴德尔在社交媒体上发文说，他与万斯分享了美伊之间正在进行的谈判细节以及迄今为止取得的进展，并期待未来几天取得进一步进展。他同时指出：「和平近在咫尺。」

特朗普周五在德州一项活动上表明，将在伊朗问题上作出「重大决定」。他说：「我们有一个重大决定要做，这并不容易。我更愿意和平解决，但我想告诉你，这些人非常危险，且难以相处。」他还说，伊朗想达成协议，但必须达成「有意义的协议」。

特朗普：有时候不得不动武

特朗普当天较早前说，他「不满意」当前伊朗核谈判进展，但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最终决定。他在离开白宫时对记者说，谈判中，伊朗不愿意向美国提供美方「应得的东西」，他「很不满意」。

特朗普说，美国尚未就是否对伊朗动武作出最终决定，将观察「进一步谈判后会发生什么」。

他还强调，他不想动武，「但有时候不得不这么做」，并重申不允许伊朗拥有核武器。

「福特号」抵以色列水域

美军最大航母「福特号」已于周五抵达以色列水域，与已在波斯湾部署的林肯号」共同构成双航母战斗群；约20架美军加油机同日抵达以色列本·古里安机场。

美国驻以色列大使馆同日发公告称，出于安全风险考虑，美国国务院已批准驻以使团非紧急人员及家属撤离。美驻以大使赫卡比敦促相关人员，如要离开以色列，务必当天离开。

包括中国在内的其他多国或是呼吁本国公民撤离、或是召回驻伊朗外交人员，国际航空公司宣布暂停相关航班。