伊朗局势｜特朗普批伊方仍坚持拥核 警告「有时不得不 」动武

即时国际
更新时间：04:35 2026-02-28 HKT
发布时间：04:35 2026-02-28 HKT

中东紧张局势再度升温。美国总统特朗普周五（27日）在白宫受访时表示，伊朗至今仍拒绝按美方要求放弃研发核武，他对此感到失望，警告称「有时不得不」诉诸武力。

阿曼外长急赴华盛顿见万斯 

特朗普在出发前往德州前，向传媒表达对伊朗局势的不满。他称，美国拥有全球最强大的军事力量，「我希望不必动用武力，但有时不得不这样做」。

就在周四（26日），美国总统特使威特科夫与特朗普女婿库什纳，在日内瓦与伊朗代表进行磋商，惟未能取得实质进展。随着外交路径受阻，美军在中东的部署持续加强，全球最大航母「福特号」目前已进驻以色列对开海域，震慑意味浓厚。

尽管气氛凝重，外交转圜余地仍未完全消失。当地时间27日，阿曼外交大臣巴德尔在华盛顿会见美国副总统万斯。据央视报道，阿曼外交部消息指，双方回顾了在阿曼斡旋下举行的美伊间接谈判取得的进展，以及围绕达成一项公正、可持续的核协议、确保伊朗核计划和平性质所开展的外交努力。

巴德尔表示，谈判迄今已取得「关键、重要且前所未有的进展」，有望为达成预期协议奠定基础，「和平近在咫尺。」

特朗普透露，他将于周五稍后时间参与更多关于伊朗问题的讨论，但未有具体说明会面人选。

白宫内部心态悲观 认清战争难度

路透社引述白宫知情人士指，特朗普对目前的军事及外交选项已有清晰认知。消息人士分析，白宫内部普遍认为，对伊朗开战的复杂程度及后果，远超于处理委内瑞拉等地区问题。然而，由于德黑兰立场强硬，美方内部对短期内达成谈判成果持悲观态度，形容现时「无人感到乐观」。

特朗普结束德州活动后，将返回佛罗里达州海湖庄园度过周末。

