米兰市中心惊电车出轨猛撼商店窗橱 酿2死约40伤 乘客：以为地震

意大利米兰市中心发生严重交通意外。当地时间周五（27日），一辆电车在行驶期间突然失控脱轨，猛烈撞向路边商店，造成至少两人死亡，约四十人受伤。现场情况混乱，大批救援人员赶赴现场营救。

失控冲入橱窗 多人被困车底

事发于米兰中央车站附近的维内托街（Vittorio Veneto）。涉事电车为米兰交通公司（ATM）旗下最新款型号之一，在行驶途中无故出轨，强大冲击力令电车直冲入一间商店的橱窗，玻璃碎片散落一地。据当地传媒报道，意外中一名男子被电车直接撞倒丧生，更有部分路人被困于车底，需由消防员救出。

米兰市中心一辆电车在行驶期间突然失控脱轨，猛烈撞向路边商店，造成至少两人死亡，约四十人受伤。路透社
米兰市中心一辆电车在行驶期间突然失控脱轨，猛烈撞向路边商店，造成至少两人死亡，约四十人受伤。路透社
部分路人被困车底，需由消防员救出。路透社
部分路人被困车底，需由消防员救出。路透社
部分路人被困车底，需由消防员救出。路透社
部分路人被困车底，需由消防员救出。路透社
有生还乘客形容事发一刻犹如发生强烈地震。路透社
有生还乘客形容事发一刻犹如发生强烈地震。路透社

有生还乘客形容事发一刻犹如发生强烈地震，当时车内乘客猝不及防，纷纷摔倒受伤。一名乘客心有余悸表示，自己虽仅伤及膝盖，但目睹身旁乘客头部大量流血。救援部门随即出动十三辆救护车到场，并在街头搭建临时医疗帐篷安置伤者。

米兰交通公司ATM事后发表声明，对这宗严重事故表示「深感震惊」，并向死伤者及其家属致以深切慰问。目前该公司正配合相关部门调查出轨原因，重点了解是否涉及机械故障或人为因素。

 

