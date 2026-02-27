伊朗局势︱美伊日内瓦核谈无突破 中国要求公民尽快撤离伊朗

美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，导致中东紧张局势急剧升高。谈判触礁后，中国与美国罕见地接连发布紧急通知，敦促本国公民尽快撤离伊朗及以色列等地区，引发外界对区域冲突风险的担忧。

伊朗立场强硬

在阿曼的斡旋下，美国与伊朗代表团于27日在瑞士日内瓦进行了第三轮间接会谈，但双方在解除制裁与限制核计划等核心议题上依然存在巨大分歧。据《华尔街日报》报道，伊朗已拒绝美方多项关键提议，包括将高浓缩铀转移至海外、停止铀浓缩活动，以及拆除部分核设施。德黑兰方面坚持，其核权利必须得到承认，并拒绝将导弹计划等非核议题纳入谈判。

外交部提醒在伊朗的中国公民尽快撤离。

尽管负责斡旋的阿曼外交部长阿勒布赛迪（Badr Albusaidi）形容谈判取得「进展」，并表示技术性磋商将于下星期在维也纳继续，但外界普遍认为谈判并无实质性突破。

中、美发布紧急撤离令

谈判结束后，中国外交部与驻伊朗使领馆随即发布紧急提醒，指出伊朗面临的外部安全风险「显著上升」，建议中国公民暂勿前往，并要求已在当地的公民和机构加强安全防范，并「尽快撤离」。中方表示将为公民提供必要的撤离协助。

与此同时，美国国务院也授权非紧急政府雇员及其家属撤离驻以色列大使馆。美方警告，由于安全局势难以预测，可能会在无预警的情况下限制政府人员前往以色列部分地区、耶路撒冷旧城及约旦河西岸。美国同样建议其公民，应考虑在商业航班仍可运作时离开。