澳洲汉游布吉租电单车争路 遭瑞典男手刀击颈身亡

遇上不愉快事情，也要冷静对应，否则随时闯大祸。周三（25日），泰国布吉岛发生一宗命案。一名澳洲男子与一名瑞典男子在街头发生路争执，澳洲男子被对方用手刀重击颈部致死。

消息指，案发前两人骑著租来的电单车行驶，其中一人突然切入另一人的行驶路线，两人互按喇叭。瑞典男子无视女伴劝阻，一掌重击对方颈部。澳洲男头部撞地昏迷，送医后身亡，警方随后逮捕疑犯。

警方指控疑犯涉嫌故意伤害致死，疑犯承认罪行，目前被拘押候审。