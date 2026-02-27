AI晶片荒︱NVIDIA高层预言问题或持续至年底 影响游戏业务表现

面对人工智能（AI）极度增长，全球晶片供不应求，普罗电脑用家饱受影响，如今连手机和电玩产业都可能受冲击。人工智能晶片大厂辉达（Nvidia）高层表示，全球游戏晶片短缺情况将持续到今年年底。



路透社报道，辉达财务长克瑞斯（Colette Kress）在公司季度财报电话会议上表示，即使辉达看到强劲需求，但预期在当前季度与未来几季，晶片供应限制将持续影响游戏业务表现。



克瑞斯说：「我们希望能有更多的供货，但我们认为在接下来几季，供应状况仍会非常吃紧。」「如果情况在年底前改善，便有机会评估年增率的成长表现。不过，现在要下定论仍为时过早。」



随著科技业加速扩展人工智能（AI）运算能力，对记忆体晶片的需求已超过供应，导致价格飙升，并促使制造商优先将零件用于利润较高的资料中心晶片。



这进一步压缩到对智能手机、个人电脑和游戏主机等消费性电子产品的供应。辉达晶片广泛应用于个人电脑游戏与任天堂（Nintendo）Switch主机，而索尼（Sony）的PlayStation与微软（Microsoft）Xbox游戏主机则采用超微公司（AMD）的硬体。