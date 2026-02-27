佛州快艇闯水域开火 古巴还击4死

美国与古巴关系紧张加剧之际，古巴政府周三称，一艘在美国佛州注册的快艇闯入古巴北部海域，并向古巴边防巡逻艇开火，古巴部队随后还击，造成艇上4人死亡，6人受伤。

古巴内务部通报，边防警卫队周三在古巴比亚克拉拉省附近领海内，发现一艘快艇违规闯入，古方靠近该艇准备核查其人员身份时，快艇上的人开火导致古巴人员受伤，古方还击造成快艇上袭击者4死6伤。



根据被捕者的初步供述，他们计划实施具有恐怖主义性质的渗透行动。执法人员现场缴获突击步枪、手枪、自制爆炸装置、防弹背心、瞄准镜及迷彩服等物品。船上10名武装人员均为居住在美国的古巴公民，多数人有犯罪及暴力活动纪录，其中两人因涉嫌在古巴境内或其他国家实施恐怖主义相关的行遭古巴当局通缉。美国国务卿鲁比奥说，这宗事件中没有美国政府人员参与，他不知道这艘快艇属于谁。

目前美、古关系紧张，1月29日，美国总统特朗普签署行政命令，威胁对向古巴提供石油国家的输美商品加征从价关税。古巴旅游业及民生领域受到冲击。美国财政部外国资产控制办公室周三公布一份解读指引显示，该机构将允许把产自委内瑞拉的石油转售给古巴非政府部门，比如用于古巴商业和人道主义用途的出口。