爱泼斯坦案｜希拉里首度作证 坚称毫不知情：有问题请问我丈夫

美国前国务卿希拉里（Hillary Clinton）周四（26日）就已故淫魔富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）案，首度接受众议院监督委员会长达数小时的闭门讯问。面对共和党人对其家族与爱泼斯坦往来的严厉质询，希拉里坚称对爱泼斯坦的犯罪行为一无所知，亦不记得曾与爱泼斯坦见面，只与对方前女朋友兼助理麦斯威尔有过接触，她又促请总统特朗普赴国会作供。

希拉里促特朗普作供

听证会以闭门形式举行，来自共和党的众议院监督与政府改革委员会主席科默称，今次调查重点包括爱泼斯坦如何累积巨额财富，以及如何与各地名人建立联系。对于希拉里，质询的核心围绕在她是否知悉爱泼斯坦及其共犯麦斯威尔（Ghislaine Maxwell）的非法性交易网络。希拉里在开场白中明确重申：「我从不记得见过爱泼斯坦先生，更从未踏足他的私人飞机、办公室或岛屿。」

「不知道，去问我丈夫」

由于爱泼斯坦生前与希拉里的丈夫、前总统克林顿（Bill Clinton）曾多次同机出行，委员会成员针对克林顿的行踪对希拉里进行密集盘问。监督委员会主席科默（James Comer）透露，希拉里在作证过程中至少十多次回答：「我不知道，你们得去问我丈夫。」

当被问及对丈夫曾接受年轻女性按摩的报道有何看法时，希拉里拒绝臆测未亲眼目睹之事，并直言：「我不是来谈论感受的。」她同时确信丈夫对爱泼斯坦的恶行毫不知情。克林顿本人预计将于周五（27日）接棒受审，成为首位就此案宣誓作证的前总统。

为麦斯威尔曾出席女儿婚礼解画：仅以某宾客配偶身分到场

希拉里在讯问结束后主动会见记者，对闭门进行质询表示不满，认为应公开让大众监督。她抨击共和党主导的委员会是在进行「政治猎巫」，试图以此掩盖特朗普在爱泼斯坦档案中被多次提及的事实。对于爱泼斯坦前女友兼助理麦斯威尔曾出席女儿切尔西的婚礼，希拉里解释对方当时仅是以某位宾客的配偶身分到场。

此次讯问一度因意外插曲暂停，有现场照片被违规发布至社交平台X，引发规则争议。科默表示，在完成法律审核后，委员会将考虑公开讯问的完整影像与逐字稿，以昭公信。