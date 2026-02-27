Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

凡尔赛宫掌门人接任罗浮宫馆长

即时国际
更新时间：09:15 2026-02-27 HKT
发布时间：09:15 2026-02-27 HKT

法国官方宣布，凡尔赛宫掌门人勒里博被任命为罗浮宫博物馆馆长，接替已辞职的原馆长德卡尔。政府发言人称，内阁会议周三作出对勒里博的新任命，表示将由他领导罗浮宫实施未来的重大项目，包括安全措施和现代化改造等。

相关新闻：罗浮宫劫案︱CCTV揭刧匪爆玻璃擸珠宝 腾鸡保安企背后不敢阻拦︱有片

法国文化部则称，勒里博须恢复罗浮宫内部的「信任氛围」。德卡尔2021年起出任罗浮宫博物馆馆长，法国总统马克龙周二批准其辞呈。此次辞职距罗浮宫惊天劫案已逾4个月，此案引发外界对该机构保安能力的质疑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站再现神秘人龙！港人好奇「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
20小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
13小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
3小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
13小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
15小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
2026-02-26 09:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
青衣饼店内面包掟店员 商场平台推跌老翁  黑褛男涉袭击被捕
突发
4小时前