凡尔赛宫掌门人接任罗浮宫馆长

法国官方宣布，凡尔赛宫掌门人勒里博被任命为罗浮宫博物馆馆长，接替已辞职的原馆长德卡尔。政府发言人称，内阁会议周三作出对勒里博的新任命，表示将由他领导罗浮宫实施未来的重大项目，包括安全措施和现代化改造等。

法国文化部则称，勒里博须恢复罗浮宫内部的「信任氛围」。德卡尔2021年起出任罗浮宫博物馆馆长，法国总统马克龙周二批准其辞呈。此次辞职距罗浮宫惊天劫案已逾4个月，此案引发外界对该机构保安能力的质疑。