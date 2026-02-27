泰寺庙主持惊爆与6女有染 「争夫」殴斗片疯传揭发 疑富贵供养情妇整容开舖

泰国暖武里府（Nonthaburi）爆出震惊佛教界的荒唐性丑闻。当地知名寺庙布亚观寺（Wat Bua Kwan）住持「Ajarn A」被揭发与多名女子长期维持不正当关系。事件源于一段「两女争夫」的斗殴短片在网上疯传，揭开这名僧侣背后的风流帐。迫于舆论压力，涉事住持已于24日正式还俗并随即「人间蒸发」。

「正宫」寺外怒击小三 揭手机藏私密照

根据泰媒《Khaosod》和《TOP NEWS》等报道，整宗丑闻的导火线是一段在网路上爆红的冲突影片。一名自称为住持元配、名为「蓬（Pong）」的女子，在寺庙附近与另一名被指为「小三」的女子爆发激烈口角及肢体冲突。Pong愤怒指控，她在住持的手机中发现与小三的露骨简讯，更揭发住持长期向对方汇款，并频繁在寺外私会。尽管被对质女子辩称已有男友，但二人最终还是打起上来。

涉事寺庙主持/Thaitabloid

另一段视频则显示，一名相信是元配「蓬」的女子与住持发生争吵，并要求他在众女中作出选择。ThaiEnquirer

随着事件持续发酵，媒体挖出更惊人的内情。据报，与该名住持有染的女性名单多达六人，除了上述两女，还包括佛像铸造厂的女老板、两名经常在寺庙出入的义工，以及一名已离职的缅甸籍员工。

据悉，小三在急需用钱时，便会传送私密照片予住持以换取金钱，而住持亦对其「照顾有加」。

网上还流传，涉事住持动用资金大肆挥霍于「情妇」身上，包括资助其中一人开设发廊，甚至为四名女子支付昂贵的整容手术费用。

泰国高僧素安凯寺代表批评，涉事僧侣自以为是传说中风流不羁的「坤平将军」转世，行径令佛门蒙羞，促请信徒在信仰中保持智慧。

泰国国家佛教办公室（National Office of Buddhism）于本周一（23日）正式介入。暖武里府僧侣长官证实，涉事住持在丑闻曝光后已于24日参加还俗仪式，脱下袈裟结束僧侣生涯。据庙内其他僧侣透露，住持还俗后仅留下一句「帮我照顾好这座庙」便失去联络。

目前，有关部门正严肃跟进此案，重点调查寺庙的财务往来，以及住持资助多名女性的资金来源是否涉及挪用公款。当局表示，会将此案纪录在案，并向高阶僧侣官员呈报，以挽回公众对佛教界的信心。