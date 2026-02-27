印尼12岁男童被迫饮沸水监生烫死  临终前指证继母行凶影片疯传

印尼发生怀疑骇人虐儿案件。西爪哇省一名12岁男童被送院时伤痕累累，全身布满骇人的水泡与烧伤痕迹，医护人员更发现其食道及内部器官严重灼伤，研判曾被迫饮下沸水。男童在临终前竭力向旁人吐出关键证言，指认施暴者正是其继母，事件随即引发当地社会强烈愤慨。

全身烧伤 继母辩称「发烧自然出现」

受害男童尼札姆（Nizam Shafi）家住西爪哇省苏加武眉。其38岁父亲沙堤毕（Anwar Satibi）透露，本月18日他在外工作时，突然接获妻子来电，声称儿子突发高烧且病情危殆。沙堤毕忆述，当天出门前儿子仍生龙活虎，讵料回家竟见到孩子气若游丝，全身遍布水泡、烧伤和烫伤伤痕，面部亦有被殴打痕迹。

翌日凌晨，尼札姆被送抵医院。医师检查后发现，男童手臂、颈部、背部均有大面积二至三级烧伤，口和鼻更有永久性伤害，肺部亦出现肿胀。面对医护质询，继母竟荒谬地辩称这些水泡是因「发烧而自然产生」。

男童遗言指证 录像流出激起民愤

网路上流传一段令人心碎的影片，显示奄奄一息的尼札姆躺在病床上，当旁人询问是谁造成如此可怕的伤势时，他用尽最后气力举起颤抖的手指向继母，虚弱地说出「妈咪」二字。虽然院方全力抢救，尼札姆仍于数小时后，即19日下午伤重不治。

医师根据伤势判断，尼札姆不仅遭热水泼淋，更极可能被强迫饮下滚烫热水，导致食道及内部器官严重受损。

继母有虐儿前科曾下跪认错 父亲：后悔给她机会

沙堤毕受访时悔恨不已，透露妻子早有虐儿前科。去年尼札姆疑似遭虐时，沙堤毕曾报警处理，当时妻子当众下跪认错并承诺改过，他为了家庭和谐决定原谅，没想到「给予机会」竟成了害死儿子的关键。据报道，若尼札姆与继母所生的两名孩子发生口角，受罚的永远只有尼札姆。

据报道，男童父亲已向警方举报男童继母，警方将她列为涉嫌虐待男童的疑犯，而涉事继母否认所有指控。

印尼警方已传召包括家属及医护在内共16名证人录取口供，法医亦已提取男童的心脏及肺部样本送往雅加达化验，以确定确切死因。案件已进入司法程序，西爪哇各界强烈要求当局严惩凶徒。