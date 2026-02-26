Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势│美伊于日内瓦举行间接核谈判 阿曼斡旋下气氛审慎乐观

更新时间：22:13 2026-02-26 HKT
发布时间：22:06 2026-02-26 HKT

美国与伊朗政府代表于瑞士日内瓦，展开第三轮间接核问题谈判。尽管美国在谈判前夕对伊朗施加新一轮制裁，但作为中间人的阿曼表示，双方在谈判中展现出前所未有的开放态度。

本轮谈判由阿曼外长巴德尔（Badr Albusaidi）居中斡旋。阿曼外交部于社交平台发文指，美伊代表团在本轮谈判中，对于具创意的新想法与解决方案，表现出乐于接受的开放姿态。巴德尔本人在前往会场时，亦对谈判前景以竖起拇指手势回应，释出乐观信号。

伊朗方面，其代表团由代外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）率领。伊朗外交部发言人表示，伊方以严肃认真的态度参与谈判，代表团成员涵盖核能、制裁、法律及经济等领域专家。伊方立场明确，即解除对伊朗的制裁，并保障其和平利用核技术的权利。伊朗总统佩泽希齐扬亦重申，伊朗无意发展核武器。伊朗国防委员会秘书沙姆哈尼更暗示，若谈判能聚焦于伊朗不发展核武器此一核心议题，则有望达成协议。

美国方面，由中东问题特使威特科夫（Steve Witkoff ）及总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）代表出席。美国总统特朗普已多次强调，美国永远不会允许伊朗拥有核武器，并将此作为达成核协议的前提。在谈判前夕，美国对伊朗采取进一步施压措施，包括向以色列增派F-22战机，并由财政部宣布新一轮制裁，对象涉及协助伊朗非法销售石油及生产先进武器的多名个人、实体及运油轮。

据伊朗半官方媒体报道，伊方已提出回应美方长期关切的谈判提案。报道称，谈判进程取决于技术层面的精准性及双方的政治意愿，结果可能导向两种结局：若能达成技术性法律框架草案，将标志著新信任阶段的开始；反之，则可能面临谈判破裂、局势升级的风险。

谈判期间曾一度短暂休会，美国代表曾乘车离开会谈地点，但其后复会。国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）亦可能出席本轮谈判。

