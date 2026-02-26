爱泼斯坦案｜世界经济论坛总裁布伦德 因受查宣布辞职

世界经济论坛（World Economic Forum）总裁布伦德（Børge Brende）于周四（26日）宣布辞职。此决定公布前数周，论坛因其与已故美国富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的关系，已对他展开一项独立调查。

布伦德卷入该案的细节，源于美国司法部1月份所披露的最后一批爱泼斯坦案相关文件。文件显示，布伦德曾与爱泼斯坦进行过三次商务晚餐，并有电子邮件及短信联系。为此，总部位于日内瓦的世界经济论坛于2月初宣布，已就此启动内部调查。

布伦德在辞职声明中表示：「经过慎重考虑，我决定卸任世界经济论坛主席兼总裁一职。」他对在任八年半的工作经历表达了感谢，并称「相信现在是让世界经济论坛不受干扰地继续其重要工作的最佳时机。」他在声明中并未直接提及爱泼斯坦。

布伦德为挪威前外交部长，自2017年起担任世界经济论坛总裁。他此前曾发表声明解释，他是在2018年应挪威前副首相罗德-拉森（Terje Rød-Larsen）的邀请，于纽约一场晚宴上结识爱泼斯坦，并声称当时并未留意到爱泼斯坦早于2008年因教唆未成年人卖淫而被定罪的刑事纪录。

在此次披露的爱泼斯坦案文件中，亦有多名挪威政界人士被牵涉其中，除布伦德外，还包括被指控贪污的前首相亚格兰（Thorbjørn Jagland）。