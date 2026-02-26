特朗普寸爆罗拔迪尼路：有病、智商极低

美国总统特朗普（Donald Trump）同荷里活影帝罗拔迪尼路（Robert De Niro）牙骹战再次升级！继罗拔迪尼路早前呼吁国民要「抵抗」特朗普政府后，特朗普周二（26日）在社交平台猛烈反击，寸爆呢位影坛传奇人物「有病」、「痴线」，还说他「智商极低」。

影帝狠批：国家正被摧毁

现年82岁、主演过《的士司机》、《教父》等无数经典电影的金像影帝罗拔迪尼路，向来是「特朗普头号黑粉」。他上周五（23日）在一个Podcast节目中，再次炮轰特朗普，说「大家必须团结起来将佢哋赶走，等我哋国家重回正轨……国家正被特朗普摧毁，根本冇人知佢有咩理由，完全系有病！」他更连续五次敦促民众：「大家必须抵抗、抵抗、抵抗、抵抗、抵抗。这是唯一的办法。」

特朗普。 路透社

罗拔迪尼路。 路透社

对于影帝的批评，特朗普在自家社交平台「真实社群」（Truth Social）发文还拖，说罗拔迪尼路是「特朗普精神错乱症患者」（Trump Derangement Syndrome sufferer）。

他写道：「呢个又一个病态而且痴线嘅人，我认为佢智商极低，对自己讲过做过嘅嘢完全冇自觉，当中某啲行为根本系严重嘅犯罪！」火药味极浓。

事实上，罗拔迪尼路多年来都毫不掩饰对特朗普的厌恶，去年他在康城影展获颁终身成就奖时，就曾在台上致词时猛烈批评特朗普「庸俗」，两人积怨已久。

