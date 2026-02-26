Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科企抢AI人才｜传Meta旗下AI大将跳槽OpenAI 7个月前才被天价挖角　

即时国际
更新时间：19:00 2026-02-26 HKT
发布时间：19:00 2026-02-26 HKT

科技新闻网站The Information引述OpenAI发言人报道，已延揽备受瞩目的Meta人工智能（AI）研究员庞若鸣（Ruoming Pang）。他约7个月前从苹果（Apple）跳槽Meta，现在又被OpenAI挖角。

路透社报道，Meta和OpenAI未立即回应路透社的置评请求。

庞若鸣原来负责Meta超级智能实验室（Meta Superintelligence Labs）AI基础设施，这个团队正为Meta开发新一代AI模型。报道指出，经OpenAI积极挖角数个月后，他于上周离开Meta。

根据彭博社（Bloomberg News）报道，Meta去年以数年总值超过2亿美元的薪酬方案挖走庞若鸣。

一场激烈的人才争夺战在矽谷（Silicon Valley）方兴未艾，Meta等科技巨头不惜豪掷数以百万美元计高薪吸引顶尖人才，要在AI领域确立下一波领先地位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
5小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
8小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
7小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
1小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
5小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
4小时前