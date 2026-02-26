科企抢AI人才｜传Meta旗下AI大将跳槽OpenAI 7个月前才被天价挖角　

科技新闻网站The Information引述OpenAI发言人报道，已延揽备受瞩目的Meta人工智能（AI）研究员庞若鸣（Ruoming Pang）。他约7个月前从苹果（Apple）跳槽Meta，现在又被OpenAI挖角。

路透社报道，Meta和OpenAI未立即回应路透社的置评请求。

庞若鸣原来负责Meta超级智能实验室（Meta Superintelligence Labs）AI基础设施，这个团队正为Meta开发新一代AI模型。报道指出，经OpenAI积极挖角数个月后，他于上周离开Meta。

根据彭博社（Bloomberg News）报道，Meta去年以数年总值超过2亿美元的薪酬方案挖走庞若鸣。

一场激烈的人才争夺战在矽谷（Silicon Valley）方兴未艾，Meta等科技巨头不惜豪掷数以百万美元计高薪吸引顶尖人才，要在AI领域确立下一波领先地位。