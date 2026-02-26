特朗普关税退款掀企业索偿潮 至少1800企业提告

美国最高法院于20日裁定，总统特朗普政府推行的全球性关税措施违法，并予以推翻。该系列关税措施生效10个月以来，已征收至少1300亿美元税款。此项裁决已触发大规模的法律诉讼，目前已有超过1800家企业提起诉讼，要求政府退还已缴纳的关税。

根据《华尔街日报》统计，提起索偿诉讼的企业数量每日俱增，其中不乏好市多（Costco）、固特异轮胎（Goodyear）等知名公司。在最高法院作出裁决后，联邦快递（FedEx）等更多企业亦迅速加入诉讼行列。有诉讼律师将此次索偿潮的案件数量，比拟为美国历时数十年的石棉伤害索偿案，但其特点在于所有案件几乎在同一时间爆发。据估计，受该关税措施影响的进口商总数至少达30万家。

目前，相关案件主要由专责贸易法的美国国际贸易法庭集中受理，但该法庭从未处理过牵涉金额及潜在诉讼人数量如此庞大的案件。

裁决公布后，特朗普政府对于是否退款发出了矛盾的讯号。在此前的审讯中，政府律师曾向下级法院保证，若关税最终被裁定为非法，企业将可获得包含利息在内的全额退款。然而，总统特朗普在裁决当日对判决结果表达强烈不满，并对记者表示，退款问题「尚未讨论」，并预言此事将在法庭上持续耗时多年。