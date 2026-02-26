日本北海道扭蛋店老板藏2000条偷拍片　专攻裙底春光：工作压力大

日本惊爆连锁扭蛋店老板变身「偷拍狂魔」！一名经营扭蛋业务的43岁男子，因涉嫌在街头及自家店铺内偷拍多名女性裙底被捕。据《TBS NEWS DIG》报道，警方在其手机内发现多达2000条偷拍影片，涉案男子事后竟将罪名推诿于「工作压力」。

北海道拍到东京涩谷

这名43岁男子经营的扭蛋店总部位于北海道，业务遍及日本全国。调查指出，他涉嫌于2025年5月至6月期间，在札幌街头至少3次用手机偷拍女性裙底；随后又于7月在东京涩谷分店内，对一名年仅10多岁的女顾客伸出魔爪，试图捕捉裙底春光。

手机藏2000部偷拍片

恶心的行径之所以曝光，是因为有经过的男子注意到可疑行为并报警。东京警视厅在搜查该男子的手机时，发现机内存有约2000条偷拍女性的影片，其中约200条相信是在其经营的扭蛋店内，趁顾客全神贯注于扭蛋时拍摄。

日本一名男子涉嫌在街头及自家店铺内偷拍多名女性裙底被捕。(美联社)

辩称「工作压力大」

面对审问时，该名男子对指控供认不讳，并声称：「我是因为工作压力大，才选择开始偷拍女性。」他更直言：「只要看到穿裙子的女性，我就会忍不住上前偷拍。」目前警方正进一步调查是否涉及更多受害者。

