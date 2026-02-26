Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度7恶煞拦车当男友面轮奸少女　施暴数小时再勒索金钱

即时国际
印度阿萨姆邦（Assam）发生令国际社会震惊的集体性侵案。一名28岁女子与男友在公路旁遭7至8名持刀恶煞拦截，对方竟在男友面前对女子轮奸长达数小时，事后更强行勒索财物。事件引发全印度愤慨，数千网民要求严惩凶徒。

恶煞拦路强拖情侣出车

据《印度新德里电视台》（NDTV）报道，案件发生于19日晚间，受害者与男友在西尔查尔镇（Silchar）附近的绕道公路停留时，一辆休旅车突然驶近并将两人截停。一群男子强行将这对情侣拖出车外，其中7人随即轮流压制受害者的男友，逼他在现场目睹女友遭受集体侵犯的惨痛过程。

施暴数小时再勒索转账

这场噩梦持续数小时之久，歹徒在离去前不但未见收手，更持刀威胁受害者即场透过手机向其转账1万卢比（约950港元）作为「保护费」。西尔查尔警方接报后，于23日展开行动，目前已拘捕两名分别25岁及27岁的当地疑犯，并正根据受害者的证词全力追缉其余在逃的5名同党。

印度一名女子在公路遭多人轮奸数小时。(法新社)
国会议员痛批治安失序

此案在社交媒体引发相当大的回响，国会议员德芙（Sushmita Dev）公开抨击政府只顾选举维安，却让普通公民身处险境。此外，当地媒体亦因报道这宗案件受到威胁，一名记者遭其中一名疑犯的家属在警局附近拦路恐吓。
 

