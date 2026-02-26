Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜传白宫倾向以色列先攻伊朗　美军重兵压境背后盘算流出

即时国际
更新时间：12:55 2026-02-26 HKT
发布时间：12:55 2026-02-26 HKT

中东战云密布，据美媒披露，华府高层正私下讨论一项惊人策略，让以色列率先对伊朗发动打击，借此诱使德黑兰反击，为美军随后展开的大规模「灭国级」军事行动制造民意借口。与此同时，美军已在中东展开自伊拉克战争以来最大规模的兵力集结。

美方谋求「名正言顺」开战

美国政治新闻网POLITICO引述内部消息指，特朗普团队正盘算一项「政治考量」。由于民调显示，美国民众虽支持推翻伊朗政权，却不愿承担美军伤亡，因此幕僚提议由以色列「鸣第一枪」。

一旦伊朗报复，美国便能以「保卫盟友」及「自卫」为由展开全面空袭，降低政治风险。白宫发言人凯利（Anna Kelly）仅称「只有特朗普知道他可能做或不做甚么」。以色列驻美大使馆则是拒绝置评。

相关报道：伊朗局势︱印度强烈呼吁 所有该国公民尽快离开

特朗普团队正盘算一项「政治考量」。(美联社)
特朗普团队正盘算一项「政治考量」。(美联社)

两大隐忧牵动大局

尽管主战派声音高涨，但白宫内部仍有两大核心顾虑。首先是军火储备的消耗问题，华府担忧若在中东陷入持久战，美军战略资源被掏空，可能为中国武力夺取台湾提供绝佳的「窗口期」。其次是伊朗的反击能力，美军在中东多个据点并无「铁穹」系统保护，若展开政权更迭规模的攻击，美军伤亡恐怕难以估计。

相关报道：伊朗局势︱美知情人士爆料　特朗普或数日内发动「初步打击」

若美国展开政权更迭规模的攻击，美军伤亡恐怕难以估计。(美联社)
若美国展开政权更迭规模的攻击，美军伤亡恐怕难以估计。(美联社)

「猛禽」战机首驻以色列

美军目前已在中东集结两个航母打击群及数十架尖端战机，规模之大为2003年以来首见。12 架F-22「猛禽」战斗机已进驻以色列，这是美军首次在该国部署作战飞机。官员透露，打击目标清单已锁定伊朗核设施、导弹基地，甚至包括针对最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「斩首行动」，务求一举瘫痪德黑兰指挥中枢。

在军事施压的同时，特朗普亦未完全关上外交大门。白宫特使魏特科夫（Steve Witkoff）、总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner），预计于26日在日内瓦与伊朗代表进行最后协商。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
18小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
22小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
20小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非 遭质疑「重度医美」尤如换脸 身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」尤如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
4小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
16小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
19小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
6小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
16小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
15小时前