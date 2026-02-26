伊朗局势｜传白宫倾向以色列先攻伊朗　美军重兵压境背后盘算流出

中东战云密布，据美媒披露，华府高层正私下讨论一项惊人策略，让以色列率先对伊朗发动打击，借此诱使德黑兰反击，为美军随后展开的大规模「灭国级」军事行动制造民意借口。与此同时，美军已在中东展开自伊拉克战争以来最大规模的兵力集结。

美方谋求「名正言顺」开战

美国政治新闻网POLITICO引述内部消息指，特朗普团队正盘算一项「政治考量」。由于民调显示，美国民众虽支持推翻伊朗政权，却不愿承担美军伤亡，因此幕僚提议由以色列「鸣第一枪」。

一旦伊朗报复，美国便能以「保卫盟友」及「自卫」为由展开全面空袭，降低政治风险。白宫发言人凯利（Anna Kelly）仅称「只有特朗普知道他可能做或不做甚么」。以色列驻美大使馆则是拒绝置评。

相关报道：伊朗局势︱印度强烈呼吁 所有该国公民尽快离开

特朗普团队正盘算一项「政治考量」。(美联社)

两大隐忧牵动大局

尽管主战派声音高涨，但白宫内部仍有两大核心顾虑。首先是军火储备的消耗问题，华府担忧若在中东陷入持久战，美军战略资源被掏空，可能为中国武力夺取台湾提供绝佳的「窗口期」。其次是伊朗的反击能力，美军在中东多个据点并无「铁穹」系统保护，若展开政权更迭规模的攻击，美军伤亡恐怕难以估计。

相关报道：伊朗局势︱美知情人士爆料 特朗普或数日内发动「初步打击」

若美国展开政权更迭规模的攻击，美军伤亡恐怕难以估计。(美联社)

「猛禽」战机首驻以色列

美军目前已在中东集结两个航母打击群及数十架尖端战机，规模之大为2003年以来首见。12 架F-22「猛禽」战斗机已进驻以色列，这是美军首次在该国部署作战飞机。官员透露，打击目标清单已锁定伊朗核设施、导弹基地，甚至包括针对最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「斩首行动」，务求一举瘫痪德黑兰指挥中枢。

在军事施压的同时，特朗普亦未完全关上外交大门。白宫特使魏特科夫（Steve Witkoff）、总统特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner），预计于26日在日内瓦与伊朗代表进行最后协商。

