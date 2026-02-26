Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杜拜朱古力｜南韩爆红麻糬验出恶菌超标2.5倍　 81间甜品店违规遭罚

即时国际
近期风靡南韩的「杜拜巧克力麻糬」惊传食安危机！南韩食品药品安全处（食药处）近期针对全韩甜品店进行大规模抽检，在4180间甜品店中，有81间违反《食品卫生法》。其中有知名店舖的杜拜朱古力产品，被验出「金黄色葡萄球菌」超标达2.5倍，食客随时面临食物中毒风险。

「Cafe Cozy」产品含金黄色葡萄球菌

根据《韩国制药通讯》报道，南韩食药处于2月2日至6日展开专案检查，对象涵盖2947间甜品外送店及1233间无人雪糕店。调查发现，共有60间外送店因设施不符规定、未佩戴卫生帽或口罩等疏失违规；而21间无人商店则被发现贩售过期食材。

在众多违规个案中，位于广域市东区的甜点店「Cafe Cozy」情况最为恶劣。官方化验结果显示，该店贩售的热门商品「杜拜朱古力麻糬」金黄色葡萄球菌严重超标，达标准值2.5倍。

南韩食药处强调，自2021年起已针对市场热销产品加强管控。针对此次大规模违规，所有违规者均已移交地方政府裁处，官方并承诺在未来6个月内进行追踪检查，确保卫生问题获得彻底改善。

