金正恩称若安全受威胁或「彻底毁灭」南韩　同时向美递橄榄枝

即时国际
更新时间：10:35 2026-02-26 HKT
发布时间：10:35 2026-02-26 HKT

北韩领导人金正恩在劳动党全国代表大会上，再次发出强硬的核武威胁。据北韩官媒周四报道，金正恩称若北韩安全受到威胁，可能会「彻底毁灭」南韩，并重申拒绝与首尔当局接触。然而，在对美关系上，他则留有余地，表示只要华盛顿放弃「敌对政策」，两国仍有和平共处的空间。

研发水下发射核导弹

在为期数日的党代会总结中，金正恩要求军方加快开发新型武器系统，以巩固其「核大国」地位。重点项目包括研发可从水下发射的洲际弹道导弹（ICBM），以及扩大针对南韩的战术核武器库，如核炮弹和短程导弹。他强调，北韩的核地位已是「永久性巩固」，不再具备谈判空间。

称美朝关系「取决于美方态度」

尽管对南韩语气凶狠，但金正恩对美国的态度则显得较为审慎。他表示，虽然维持对美「最坚硬立场」，但若美国撤销制裁及军事压力等「敌对政策」，双方并非不能和睦相处。他又称，未来是「和平共处」还是「永久对抗」，完全取决于美方的选择。

平壤正分散外交风险

分析指出，金正恩近期虽然优先发展与俄罗斯的关系，包括派遣数千名士兵支援乌克兰战事以换取技术援助，但他仍希望保持外交灵活性。随着俄乌战争可能出现变化，北韩对俄罗斯的战略价值或会下降，因此金正恩此时向美国释放对话信号，旨在长远谋求减轻制裁，并争取美国默认其核武国家身份。
 

