泰国两女寺外MMA争宠　意外揭发住持1凑6淫乱史

佛门清净地惊爆荒淫性丑闻！泰国暖武里府（Nonthaburi）一名知名住持日前被揭发私生活极度混乱，竟同时与至少6名女性有染。这宗丑闻之所以曝光，全因两名情妇在寺庙门外为了「争宠」而大打出手，影片疯传后引发全国轰动，最终迫使这名「花和尚」脱下袈裟还俗。

情妇佛寺门外「大乱斗」

这宗佛门丑闻自本月6日起在泰国社交媒体疯传。起初是一段两名女子在寺庙周边激烈互殴的影片流出，其中一名女子自称是住持的「正宫」，痛骂另一人是狐狸精；随后更流出一段正宫与住持对质的火爆片段。正宫当众翻查住持手机，赫然发现大量女性传来的露骨裸照与亲密讯息，当场怒吼要住持在众多情妇中「择一终老」。

泰国佛门清净地惊爆荒淫性丑闻。 (Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

挪用捐款包办整容兼开舖

随着调查深入，这名法号「Ajarn A」的住持被揭发胃口极大，情妇名单包括佛像铸造厂女老板、两名寺庙志工及一名缅甸籍前员工等至少6人。最令人愤慨的是，该住持疑似挪用信徒捐献的香油钱，大方资助情妇们去整容、经营美发店，甚至频繁换上便服到寺外幽会，将佛门清规视若无睹。

面对排山倒海的指控，寺庙助理住持帕查亚蓬（Phra Chayaphol Silasutho）回应称，若指控属实将依法处理，绝不姑息。不过，寺内亦有僧人试图为其辩护，认为住持与佛像工厂女老板接触频繁，可能纯粹是因为寺庙需要铸造佛像的「公事公办」。

住持情妇名单至少6人。(Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

花和尚自知「玩大咗」宣布还俗

由于事件严重损害泰国佛教形象，泰国国家佛教办公室（National Office of Buddhism）随即介入调查。在强大的社会舆论压力下，暖武里府僧长于23日证实，该名住持已主动提出还俗，并于当晚正式完成手续，结束僧侣生涯。目前国家佛教办公室正持续追踪该案相关细节。

