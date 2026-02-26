Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国两女寺外MMA争宠　意外揭发住持1凑6淫乱史

即时国际
更新时间：10:00 2026-02-26 HKT
发布时间：10:00 2026-02-26 HKT

佛门清净地惊爆荒淫性丑闻！泰国暖武里府（Nonthaburi）一名知名住持日前被揭发私生活极度混乱，竟同时与至少6名女性有染。这宗丑闻之所以曝光，全因两名情妇在寺庙门外为了「争宠」而大打出手，影片疯传后引发全国轰动，最终迫使这名「花和尚」脱下袈裟还俗。

情妇佛寺门外「大乱斗」

这宗佛门丑闻自本月6日起在泰国社交媒体疯传。起初是一段两名女子在寺庙周边激烈互殴的影片流出，其中一名女子自称是住持的「正宫」，痛骂另一人是狐狸精；随后更流出一段正宫与住持对质的火爆片段。正宫当众翻查住持手机，赫然发现大量女性传来的露骨裸照与亲密讯息，当场怒吼要住持在众多情妇中「择一终老」。

泰国佛门清净地惊爆荒淫性丑闻。 (Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)
泰国佛门清净地惊爆荒淫性丑闻。 (Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

挪用捐款包办整容兼开舖

随着调查深入，这名法号「Ajarn A」的住持被揭发胃口极大，情妇名单包括佛像铸造厂女老板、两名寺庙志工及一名缅甸籍前员工等至少6人。最令人愤慨的是，该住持疑似挪用信徒捐献的香油钱，大方资助情妇们去整容、经营美发店，甚至频繁换上便服到寺外幽会，将佛门清规视若无睹。

面对排山倒海的指控，寺庙助理住持帕查亚蓬（Phra Chayaphol Silasutho）回应称，若指控属实将依法处理，绝不姑息。不过，寺内亦有僧人试图为其辩护，认为住持与佛像工厂女老板接触频繁，可能纯粹是因为寺庙需要铸造佛像的「公事公办」。

住持情妇名单至少6人。(Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)
住持情妇名单至少6人。(Facebook@ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ)

花和尚自知「玩大咗」宣布还俗

由于事件严重损害泰国佛教形象，泰国国家佛教办公室（National Office of Buddhism）随即介入调查。在强大的社会舆论压力下，暖武里府僧长于23日证实，该名住持已主动提出还俗，并于当晚正式完成手续，结束僧侣生涯。目前国家佛教办公室正持续追踪该案相关细节。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
15小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
19小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
13小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
17小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
21小时前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
3小时前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
12小时前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
13小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
2026-02-25 10:10 HKT
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
19小时前